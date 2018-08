Pápež sa odmietol vyjadriť k tvrdeniam bývalého veľvyslanca v USA

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin/Vatikán 27. augusta (TASR) - Pápež František odmietol potvrdiť alebo poprieť tvrdenia niekdajšieho veľvyslanca Vatikánu v Spojených štátoch Carla Mariu Vigana o tom, že hlavu katolíckej cirkvi ešte v roku 2013 informoval o podozreniach zo sexuálneho zneužívania voči bývalému kardinálovi Theodorovi McCarrickovi. Uviedla to v noci na pondelok agentúra AP.František dostal počas letu z víkendovej návštevy Írska späť do Ríma v nedeľu večer otázku, či sú pravdivé Viganove tvrdenia o tom, že s ním ešte v roku hovoril o McCarrickovi. Novinári sa ho pýtali aj na tvrdenie, že McCarrick bol už v tom čase potrestaný, no František ho rehabilitoval.Arcibiskup Vigano v 11-stranovom vyhlásení zverejnenom v nedeľu obviňuje vedenie Rímskej kúrie, že v prvých rokoch 21. storočia vedelo o správaní bývalého arcibiskupa Washingtonu McCarricka, a napriek tomu bol vymenovaný za kardinála. Pápeža vyzýva, aby v dôsledku McCarrickovej kauzy odstúpil.Pápež počas tlačovej konferencie v lietadle povedal, že vyhlásenie Viganaa že on ho nebude komentovať. Dodal, že Viganov dokument čítal a dôveruje novinárom, pokiaľ ide o ich úsudok.zdôraznil.V júli tohto roku pápež prijal McCarrickovu rezignáciu a nariadil muEmeritný washingtonský arcibiskup takisto dostal zákaz akéhokoľvek verejného vystupovania a musí zostať v dome, ktorý mu cirkev určila.K tomuto kroku pápež pristúpil po tom, ako americké cirkevné vyšetrovacie inštitúcie dospeli k záveru, že obvinenie, že McCarrick zneužíval mladistvého, je založené na dôveryhodných informáciách. Zatiaľ nie je známe, kedy sa začne cirkevný súd s bývalým kardinálom.Osemdesiatosemročný McCarrick bol predtým jedným z najvyššie postavených predstaviteľov katolíckej cirkvi v USA. Obvinený je aj zo sexuálneho obťažovania ďalších chlapcov a seminaristov.