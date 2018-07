Dovolenky a brigády sú v plnom prúde, počet poistných udalostí rastie

Foto: Union poisťovňa, a. s. Foto: Union poisťovňa, a. s.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (OTS) - Z roka na rok čoraz viac študentov počas prázdnin brigáduje v zahraničí. Union poisťovňa zaznamenala v poslednom čase zvýšený počet poistných udalostí mladých študentov, ktorí sú na zahraničných brigádach, ale aj detí na dovolenkách. Ide najmä o ošetrenia, hospitalizácie, ako aj repatriácie počas pobytov v zahraničí.Union poisťovni bola nahlásená hospitalizácia 18-ročnej klientky v Egypte z dôvodu bolesti brucha. Išlo o obštrukciu hrubého čreva a pri následnej tri a pol hodinovej operácii jej musela byť odstránená časť žalúdka, po ktorej bola hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti a neskôr bola letecky prevezená s lekárskym sprievodom naspäť na Slovensko.Ďalšia len 17-ročná klientka bola v akútnom a život ohrozujúcom stave hospitalizovaná v Grécku. Náklady na operáciu apendixu v súkromnej nemocnici vyšli na skoro 10 000 eur. Ďalšie financie si vyžiada ešte letecký prevoz do vlasti. Nemálo peňazí stál aj letecký transport 8-ročného dieťaťa, ktoré bolo v tureckej nemocnici hospitalizované s akútnym zápalom slepého čreva. Len letecká preprava na Slovensko so zdravotnou sestrou vyšla na približne 5000 eur.povedala Martina Bubáková, z oddelenia likvidácie poistných udalostí Union poisťovne. Napríklad v Grécku bolo hospitalizované 14-ročné dieťa so silným zápalom stredného ucha. Union poisťovňa zabezpečila jeho návrat na Slovensko sanitkou, pričom náklady sa vyšplhali až na približne 6500 eur. Najvyššou poistnou udalosťou v histórii Union poisťovne však bola záchranná akcia v Nepále, ktorá vyšla na viac ako 250 000 eur.Uzatvorenie komerčného cestovného poistenia je preto mimoriadne dôležité pri akýchkoľvek cestách do zahraničia. Je variabilné a ponúka rôznorodú škálu poistných rizík. Union poisťovňa tak ušetrí svojim klientom počas každej letnej sezóny stovky tisíc eur.