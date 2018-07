Podľa analytikov dohoda JEFTA prinesie rast zahraničný obchod

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Podpísanie dohody JEFTA o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom prinesie rast vzájomného obchodu, ale aj zníženie cien produktov pre spotrebiteľov. Očakávajú to ekonomickí analytici. Profitovať z dohody by mohli aj firmy pôsobiace na Slovensku. Týka sa to najmä automobiliek.očakáva analytička Poštovej banky Jana Glasová.Znížiť by sa mohli ceny niektorých výrobkov.skonštatoval analytik Tatra banky Tibor Lörincz.Zvýšiť by sa mohol aj vzájomný obchod medzi krajinami únie a Japonska.priblížil Lörincz. Neočakáva však dramatický nárast obchodu, a to z dôvodu geografickej vzdialenosti.Profitovať z tohto paktu by mohli aj firmy na Slovensku.priblížila Glasová. Podľa jej slov sa tak vytvára priestor na posilnenie zahraničného obchodu medzi Slovenskom a Japonskom.vyčíslila Glasová.Okrem poľnohospodárskeho a automobilového sektora by pakt mohol podľa analytičky otvoriť a zefektívniť aj trh s finančnými službami, telekomunikáciami či dopravou a zabezpečiť európskym firmám aj prístup do systému verejného obstarávania v Japonsku.Analytici však na druhej strane vidia aj menšie riziká, a to v podobe mierneho ohrozenia domácich výrobcov.myslí si Lörincz. Podľa neho však produkty z EÚ, ale aj z Japonska majú dostatočné renomé, aby zvýšenú konkurenciu ustáli.