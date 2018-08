DOVOLENKY ČESKÝCH POLITIKOV: Premiér Babiš si zvolil grécky ostrov

Na snímke domy zastrčené do nábrežia na ostrove Mykonos, lokalite známej ako Malé Benátky. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. augusta (TASR) - Český premiér Andrej Babiš s rodinou sa v tomto roku vydal na dovolenku do Grécka, konkrétne na ostrov Mykonos. Krajinu Helénov si zvolil v letnej sezóne na oddych aj minister obrany ČR Lubomír Metnar a spoločne s manželkou ich tam navštívil i šéf českého rezortu kultúry Antonín Staněk.Niektorí iní českí vládni činitelia však budú dovolenkovať vo vlasti alebo - ako napríklad minister spravodlivosti Jan Kněžínek či ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová - v letnej sezóne na dovolenku rezignujú úplne.Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch sa chystá na dovolenku v Španielsku podobne ako minister životného prostredia Richard Brabec, ktorý si vybral ako destináciu Malorku.Šéf českého rezortu vnútra Jan Hamáček strávil s rodinou týždeň na plachetnici plaviac sa okolo severnej Sardínie a južnej Korziky.Minister pôdohospodárstva Miroslav Toman uprednostnil pobyt doma a dovolenku v spoločnosti detí.Za deťmi sa do tábora v Skočiciach, kde sú umiestnení potomkovia zamestnancov českej colnej správy, vydá i šéfka rezortu financií Alena Schillerová, ktorú následne čaká krátky pobyt pri Jadranskom mori v Chorvátsku.Postjuhoslovanskú republiku, avšak Slovinsko, si ako dovolenkovú destináciu zvolil aj český minister dopravy Dan Ťok.Vyplýva to z informácií denníka MF Dnes, ktoré sprostredkoval internetový server iDNES.cz.Podľa nich nie je známe, ako bude dovolenkovať minister školstva ČR Robert Plaga. Jeho kolegyňa z vlády, ministerka priemyslu a obchodu Marta Nováková strávi časť dovolenky v Česku a časť v zahraničí.