Rezort diplomacie podniká kroky v súvislosti s únosom Vietnamca

Na nedatovanej snímke je vietnamský podnikateľ a niekdajší stranícky funkcionár Trinh Xuan Thanh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Rezort diplomacie na čele s ministrom Miroslavom Lajčákom (Smer-SD) podniká konkrétne a efektívne kroky na diplomatickom poli v súvislosti s kauzou únosu vietnamského podnikateľa. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.uviedlo ministerstvo. Deklarovalo, že je pripravené pristúpiť k razantnejším opatreniam, ak by sa preukázalo, že vietnamská strana zneužila Slovensko.MZVaEZ reaguje na mediálne vyjadrenia politických strán aj blogerov, ktorí obviňujú Lajčáka z nečinnosti a stiahnutia sa do ústrania.uzavrel tlačový odbor.Na utorkovej tlačovej konferencii uviedol Michal Šimečka zo strany Progresívne Slovensko (PS), že je nepochopiteľné, žeRezort diplomacie by mal podľa PS vyvíjať maximálne úsilie, aby uistil nemeckých partnerov a nemeckú verejnosť, že Slovensko berie prípad vážne a riadne ho vyšetrí.