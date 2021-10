Dovoz čínskeho tovaru, pre ktorý prišiel Imrecze o miesto stále preverujú

Slovensko peniaze neuhradilo

Retrospektívne nastavené pravidlá

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dovoz čínskeho tovaru do Európskej únie cez Slovensko, ktorý stál v roku 2018 miesto vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho , stále preverujú kontrolóri z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská . Slovensko podľa nej stále čaká na rozsudok súdu, keďže sme sa pripojili k žalobe Veľkej Británie.„Podľa aktuálnych informácií rozsudok v tomto spore zaznie najskôr v roku 2022," uviedla Rybanská. Aj preto ministerstvo financií podľa nej v návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2022 rozpočtovalo prostriedky v rámci rezervy na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ.Ide o rezervu v sume 326,1 milióna eur na prípadný mimoriadny odvod do rozpočtu EÚ ako kompenzácie na ušlom cle. "Uvedené prostriedky Slovensko zatiaľ neuhradilo," povedala hovorkyňa finančnej správy.Ako dodala, finančná správa prijala ešte od roku 2018 opatrenia, ktoré viedli k útlmu dovozu čínskeho tovaru cez Slovensko do Európskej únie.OLAF pre spomínané podhodnotené čínske dovozy v roku 2018 vyrátal, že Slovensko má zaplatiť do rozpočtu Európskej únie colné úniky v sume až 300 miliónov eur.Reakciou Slovenska bola spoločná žaloba s Veľkou Britániou voči pravidlám, ktoré retrospektívne nastavil OLAF. Ten však podhodnotené dovozy z rokov 2013 až 2015 stále prešetruje.