Krajniakovo ministerstvo čelí viacerým problémom, chýbajú kontrolóri a vnútorná kontrola je nefunkčná, konštatuje NKÚ

Nedostatočná činnosť

Odborné vzdelávanie pre zamestnancov

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vnútorné kontrolné mechanizmy na ministerstve práce a sociálnych vecí sú neefektívne a neúčinné. Vyplýva to zo záverov kontrolnej akcie, ktorú ukončil Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) na ministerstve práce.Zamestnancom ministerstva podľa NKÚ chýbajú skúsenosti s nastavením systému vnútornej kontroly. Rezort práce má podľa úradu nedostatočný počet kontrolórov a to nielen pri pohľade na objem financií, ktoré spravuje, ale aj voči rozsahu kompetencií a povinností.NKÚ upozorňuje, že rezort práce nemá explicitne definované tri stupne kontrolórskeho uistenia a cieleného riadenia rizík. Ide hlavne o manažérsku, riadiacu zodpovednosť, základnú finančnú kontrolu a nestranný vnútorný audit. Činnosť ministerského vnútorného auditu pritom bola vyhodnotená ako nedostatočná.Vnútorný audit nenapĺňal jeho základné zákonné poslanie, a to systematicky hodnotiť a zlepšovať riadenie rizík v rámci ministerstva. Naopak, zameriaval sa iba na overovanie dodržiavania postupov pri základnej finančnej kontrole a bežnej prevádzke.Za dôležité NKÚ považuje, aby vrcholoví predstavitelia štátnej, verejnej organizácie zabezpečili pre zamestnancov odborné vzdelávanie, ktoré bude zamerané na finančné riadenie a priebežnú kontrolu vo všetkých oblastiach.„Apelujeme na ministrov, generálnych riaditeľov štátnych inštitúcií, ale aj predstaviteľov miestnej, regionálnej samosprávy, aby aktívne využívali nástroje vnútornej kontroly. Aby personálne posilňovali útvary, ktoré vykonávajú nestrannú kontrolu v rámci nimi riadenej inštitúcie,“ uviedol podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy