Dovoz liekov až domov, lekár na telefóne a darčeky k tomu – to je poistenie pre seniorov od Unionu

Situácie, kedy pomáhame pri úraze





Poistná suma -



prvý a druhý rok trvania poistenia





Poistná suma -



tretí a ďalšie roky trvania poistenia





Smrť v dôsledku úrazu

2.000 €

2.400 €





Smrť v dôsledku dopravnej nehody

2.000 €

2.400 €





Trvalé následky úrazu s rastúcim plnením

2.000 €

2.400 €





Hospitalizácia v dôsledku úrazu

5 € / deň

6 € / deň





Zlomeniny

200 €

240 €





Popáleniny

200 €

240 €





Trvalé následky úrazu extra - poistné krytie ako benefit počas prvých dvoch rokov trvania poistenia

2.000 €

0 €







Kde si môžem poistenie uzavrieť?

25.3.2025 (SITA.sk) - Ak ste v dôchodkovom veku alebo máte v rodine seniora, pravdepodobne ste sa už stretli s tým, že nájsť vhodnú poistku, môže byť v tomto životnom období problém. Starší ľudia pritom nie sú žiadnou výnimkou – tiež potrebujú poistné krytie, na ktoré sa môžu spoľahnúť. Na staršiu generáciu myslí poisťovňa Union – priniesla na trh životné poistenie pre seniorov, ktoré je nastavené tak, aby pokrývalo najčastejšie potreby a riziká spájajúce sa s vyšším vekom.Životné poistenie GENERÁCIA PLUS ponúka balík výhod pre klientov až do dovŕšenia 80 rokov, pričom poistenie môžu uzavrieť osoby od 60 až do 75 rokov. "Vďaka nemu môžete zmierniť dopad neočakávaných finančných výdavkov v prípade úmrtia a získať peniaze v prípade úrazu. Počas prvých dvoch rokov poistenia máte navyše zadarmo poistenie trvalých následkov úrazu extra. Okrem toho od nás dostanete aj užitočný darček – tlakomer, poukážky v hodnote 26 eur na zľavy v drogériách TETA na vybrané produkty a knižku plnú krížoviek" prezrádza Tomáš Kalivoda, riaditeľ komerčného poistenia Union. Ako ďalej dodáva, súčasťou poistenia je aj balík 17tich asistenčných služieb, vytvorených špeciálne pre seniorov. "K dispozícii je napríklad lekár na telefóne, dovoz liekov na predpis domov, nadštandardné ubytovanie v nemocnici, doprava z a do nemocnice, objednanie k lekárovi zdarma a mnohé ďalšie," hovorí T. Kalivoda.Poistenie sa vzťahuje na prípad úmrtia a na situácie spôsobené úrazom, ktoré sa stávajú najčastejšie alebo sú jedny z najvážnejších. Od začiatku 3. roka platnosti zmluvy sa automaticky navýšia poistné sumy pripoistení o 20%. To v praxi znamená, že napríklad za zlomeninu končatiny nedostane klient 200 eur, ale od tretieho poistného roka 240 eur, pričom platiť za poistenie bude stále rovnako. Poistné stojí okolo 20 eur mesačne pričom jeho presná výška je závislá od veku klienta. Poistenie okrem úmrtia na poistnú sumu 700 až 2.500 € pokrýva aj tieto nižšie uvedené úrazové riziká::"Viac informácií sa môžete dozvedieť na Slovenskej pošte, ktorá je distribútorom tohto poistenia," vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Môžete získať ďalšie výhody spojené s využívaním služieb, ktoré prinášame v spolupráci s 365.bank a Poštovou bankou.Informačný servis