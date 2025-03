Matovič označil poslancov za „teliatka“, Gašpar podal návrh na disciplinárne konanie

25.3.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) podáva návrh na začatie disciplinárneho konania voči lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi . Dôvodom sú výroky, ktoré Matovič predniesol v rozprave, keď označil poslancov za „teliatka“.„Vítam vás po tri a pol mesiaci v práci. Možno taká rečnícka otázka. Ako ste si užili tie tri mesačné platy 20-tisíc eur za ničnerobenie? To len tak na úvod. A vás, ktorých to nezaujíma a správate sa ako teliatka a vykrikujete, keď niekto iný rozpráva, choďte radšej preč,“ vyhlásil Matovič v úvode svojho vystúpenia v rozprave.Gašpar v tejto súvislosti otvoril otázku, ako riešiť správanie sa poslanca Matoviča. „Uráža občanov Slovenska verejným spôsobom, dehumanizuje a je vulgárny,“ vyhlásil Gašpar s tým, že by malo Národnej rade SR vadiť, že sa takto poslanec parlamentu správa na verejnosti. „Asi aj vaši voliči by týmto boli dotknutí, keby takéto výroky zazneli na ich adresu,“ odkázal Matovičovi.