Dovozné ceny v USA v júli prekvapujúco stagnovali

Washington 14. augusta (TASR) - Dovozné ceny v Spojených štátoch minulý mesiac prekvapujúco stagnovali. Zdraženie palív totiž vykompenzoval pokles cien iných produktov. To naznačuje, že silný dolár udržal inflačné tlaky v prípade dovozu pod kontrolou. Uviedlo to americké ministerstvo práce.Najnovšie údaje ministerstva ukázali, že ceny importu zostali v júli rovnaké ako v júni. Ministerstvo však zároveň revidovalo smerom nahor údaje za jún. Oznámilo, že ceny júnového importu medzimesačne klesli o 0,1 % namiesto o 0,4 %. Ekonómovia pritom očakávali, že v júli ceny importu ožijú a stúpnu o 0,1 %.V medziročnom porovnaní sa júlové dovozné ceny zvýšili o 4,8 %, najstrmšie od februára 2012, po 4,7 % náraste v júni.Štatistiky ďalej ukázali, že ceny importovaných palív a mazív vzrástli v júli o 1,6 %, rýchlejšie ako o 1,3 % v júni. A zároveň ceny potravín klesli o 1,8 %, čo je menej ako v júni, keď sa znížili o 2,6 %.Po vylúčení nestálych cien palív a potravín klesli takzvané jadrové dovozné ceny v júli medzimesačne o 0,1 % po 0,2 % znížení mesiac predtým. A medziročne stúpli o 1,6 %.Medzimesačný pokles základných dovozných cien pravdepodobne odráža 0,5 % zhodnotenie dolára voči menám hlavných obchodných partnerov USA v júli.Dolár posilnil tento rok o viac ako 4 %, čo by mohlo spomaliť očakávané zvýšenie cien niektorých dovážaných produktov po zavedení ciel, ktoré sú výsledkom prehlbujúceho sa obchodného napätia medzi USA a inými veľkými ekonomikami.Štatistiky tiež ukázali, že ceny exportu z USA v júli klesli o 0,5 % oproti júnu, keď sa po revízii medzimesačne zvýšili o 0,2 %. Analytici pritom očakávali, že júlové exportné ceny stúpnu o 0,2 % po pôvodnom júnovom zvýšení o 0,3 % pred revíziou.Medziročne vzrástli v júli vývozné ceny o 4,3 %, pomalšie ako v júni, keď sa zvýšili o 5,3 %.