Dow Jones Industrial vo štvrtok vzrástol o 0,57 %

New York 14. septembra (TASR) - Wall Street vo štvrtok (13.9.) profitovala zo slabšieho vývoja inflácie a ďalšieho oslabenia dolára. V rannom obchodovaní sa kľúčový index Dow Jones Industrial dostal až na 26.191 bodov, čo bolo najviac od začiatku februára. Štvrtkové obchodovanie nakoniec uzavrel s plusom 0,57 % na úrovni 26.145,99 bodu.Širší index S&P 500 vzrástol o 0,53 % na 2904,18 bodu a technologický index Nasdaq 100 stúpol o 0,98 % na 7561,69 bodu.Uprostred týždňa profitoval Dow Jones z vyhliadok na nové rokovania v obchodnom spore medzi USA a Čínou. Index od konca augusta prešľapuje na mieste. Svoje doterajšie rekordné maximum stanovil v januári na úrovni 26.616 bodov.Inflácia v USA sa v auguste spomalila o niečo viac, než sa očakávalo. Čísla znamenajú, že americká centrálna banka (Fed) nemusí sprísňovať menovú politiku rýchlejšie, než sa predpokladalo, uviedli analytici nemeckej krajinskej banky Helaba. To je pozitívnou správou pre investorov na akciovom trhu, keďže vyššie sadzby znižujú atraktivitu akcií voči cenným papierom s pevným úročením, ako sú dlhopisy.Navyše euro voči doláru výrazne posilnilo a pokračovalo vo svojom aktuálnom trende. Dôvodom bolo zasadnutie Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá v súlade s očakávaniami nezmenila úrokové sadzby a potvrdila, že od októbra znižuje na polovicu mesačný objem nákupu dlhopisov a že program by sa mal skončiť v decembri.