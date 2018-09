Spoločnosť SpaceX má prvého pasažiera na prelet okolo Mesiaca

Najsilnejšia nosná raketa sveta Falcon Heavy z dielne súkromnej americkej aerokozmickej spoločnosti SpaceX štartuje z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Vyniesla do vesmíru zatiaľ iba skúšobný náklad - modul, v ktorom sa nachádza súkromný športový automobil Tesla Roadster zakladateľa spoločnosti SpaceX Elona Muska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. septembra (TASR) - Americká spoločnosť SpaceX vo štvrtok večer oznámila, že podpísala kontrakt s prvým súkromným pasažierom pre cestu okolo Mesiaca.Let raketou BFR bude pre bežných ľudí dôležitým krokom k tomu, aby sa splnil ich sen cestovať do vesmíru, uviedla vesmírna spoločnosť na Twitteri. Pripomenula tiež, že doteraz bolo na Mesiaci 24 ľudí a nikto ho nenavštívil od poslednej misie Apollo v roku 1972. Viac podrobností zverejnia v pondelok.Zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk v reakcii na otázku, či prvým pasažierom bude on, zverejnil na Twitteri emotikon japonskej vlajky.Dopravný prostriedok BFR je zložený z rakety a vesmírnej lode a Musk ho predstavil minulý rok s tým, že má za cieľ umožniť ľuďom kolonizovať Mars, pričom SpaceX chce, aby v roku 2022 pristáli na červenej planéte dve nákladné lode. Prvá kozmická loď s posádkou by mohla doraziť na Mars o dva roky neskôr, dodal Musk.Spoločnosť oznámila plány na vyslanie dvoch súkromných pasažierov okolo Mesiaca ešte vo februári 2017 s tým, že štart je plánovaný na tento rok. Doteraz však pasažierov nemenovali a let sa zatiaľ neuskutočnil, pripomína agentúra DPA.