Doživotie dostal Francúz, ktorý najprv uškrtil svoje deti a následne ich telá naplnil montážnou penou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Súd v Drážďanoch vymeral doživotný trest odňatia slobody 56-ročnému Francúzovi za to, že zabil svoje dve deti. Informuje o tom tlačová agentúra dpa s tým, že vzhľadom na povahu zločinu dostal odsúdený trest bez možnosti prepustenia na slobodu po odpykaní si 15 rokov vo väzení.Muža odsúdili za to, že uškrtil svoje deti vo veku dva a päť rokov a potom ich ústa naplnil rýchlotvrdnúcou montážnou penou.Súd ho tiež uznal vinným z pokusu o vraždu bývalej manželky, ktorú vinil z toho, že mu vzala deti.Počas procesu sa muž k obvineniam priznal, no súdu povedal, že si na spáchanie daných zločinov nepamätá.