Protimonopolný úrad zrušil opatrenie voči Chemes Humenné, ktorý obnovil dodávky pre Nexis Fibers

Správne konanie pokračuje

Dodávku energií obnovili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 - Protimonopolný úrad SR (PMÚ) zrušil predbežné opatrenie voči humenskej spoločnosti Chemes vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti výroby a distribúcie médií. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská, stalo sa tak po obnovení dodávok energií pre spoločnosť Nexis Fibers a uzavretí dohody o podmienkach ďalšieho poskytovania energií a médií.„Úrad dospel k záveru, že pominul dôvod, pre ktorý nariadil toto predbežné opatrenie,“ skonštatovala Oľšavská s tým, že k zrušeniu predbežného opatrenia prišlo v pondelok 25. mája. Zároveň ale dodala, že správne konanie vo veci naďalej pokračuje.Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd začal správne konanie voči spoločnosti Chemes, a.s. Humenné z vlastného podnetu 21. apríla, keď získal informácie a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že mohol byť porušený zákon.Cieľom predbežného opatrenia bolo zabezpečiť dodávky energií a médií a tiež zabrániť tomu, aby dotknutá spoločnosť bola eventuálne nútená opustiť trh v dôsledku postupu dodávateľa energií a médií.Spoločnosť Chemes, a.s. Humenné obnovila po vzájomnej dohode dodávky energií pre spoločnosť Nexis Fibers v sobotu 23. mája.Zároveň sa obe sporiace firmy dohodli na zmluve o dodávkach energetických médií na obdobie do konca roka 2021.Vďaka dohode ostane zachovaných takmer 400 pracovných miest v spoločnosti Nexis Fibers.