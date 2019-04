Dozorná rada Úradu pre dohľad bude mať dvoch nových členov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) – Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bude mať dvoch nových členov. Od 24. júna by sa nimi mali stať generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jozef Ráž a prednosta chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Juraj Váňa. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu vláde SR predložila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Ráž a Váňa by mali vo funkcii nahradiť doterajšieho člena rady Martina Huorku, ktorému sa koncom júna končí funkčné obdobie. Kandidáti podľa predkladaného návrhu spĺňajú všetky stanovené požiadavky na voľbu do uvedených funkcií.