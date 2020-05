Dozrel čas na odchod Fica z čela strany Smer-SD, vyhlásil Pellegrini (video)

26.5.2020 -



aktualizované 26. mája, 15:45







Môže sa vyhnúť osudu Mečiara aj Dzurindu

Smer vraj nepotrebuje "teoretikov a slniečkarov"

Dozrel čas, aby predseda Smeru-SD Robert Fico odišiel z čela strany. Na utorkovej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal podpredseda strany Peter Pellegrini.Spolu s ním boli na tlačovej konferencii aj ďalší podpredsedovia strany, a to Peter Žiga, Richard Raši a členka predsedníctva a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková.Podľa hovorcu Smeru-SD, Jána Mažgúta, nebude Fico na Pellegriniho vyhlásenie reagovať.„Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany. Svojím odchodom naplní všetky ciele, ktoré dnes na tlačovej besede ohlásil,“ vyhlásil Pellegrini. Podľa neho má Fico poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Mikuláša Dzurindu a Vladimíra Mečiara.Smer-SD musí podľa Pellegriniho viesť líder, ktorý chce bojovať a ktorému to ľudia uveria. Pripomenul, že traja podpredsedovia Smeru-SD ponúkli deň po voľbách strane svoje funkcie.„Zo strany predsedu však prišla jediná reakcia, a to, že sa nikam nechystá. Už mesiace nerokovalo predsedníctvo strany a nevieme ani zvolať snem. Svojím odchodom môže dať predseda Smeru-SD nádej na lepšiu budúcnosť,“ dodal Pellegrini.



Predseda Smeru-SD Robert Fico v utorok predpoludním na tlačovej besede odmietol povedať, či sa snem strany uskutoční v skoršom termíne, o ktorý sa usiluje práve Pellegrini. Ten už ohlásil ambíciu vymeniť Fica na čele strany.



Fico zároveň nechcel povedať, či by prijal funkciu čestného predsedu strany. Podľa neho strana potrebuje bojovníkov, a nie nejakých „teoretikov a slniečkarov“. Zdôraznil, že nie je politikom, ktorý stranu založí a aj zničí. Podľa neho Smer-SD potrebuje zmeny a aj sám je pripravený zmeniť vzorec svojho správania sa ako politik. „Nie som tu na to, aby som sa bil o nejaké funkcie. Ja už nemám kam isť,“ vyhlásil.



Fico tvrdil, že mal nevídanú politickú kariéru a takú majú aj podpredsedovia strany Peter Pellegrini, Richard Raši či Robert Kaliňák. „Títo ľudia vrátane mňa si musia sadnúť a povedať, čo so Smerom, aby bol lepší. Ale nie tak, že niekto bude pretláčať svoje vlastné osobné ambície,“ povedal Fico.

