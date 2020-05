Remišová prvýkrát na ITAPA: Portál Slovensko.sk takmer skolaboval. Kšeftom odzvonilo

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová chce eGovernment stavať na štyroch pilieroch: transparentnosť, budovanie informatizácie s dôrazom na hodnotu za peniaze, odstránenie korupcie a lepšie služby pre občanov



IT sektoru zároveň odkazuje: Staré schémy neplatia, urobte si poriadky vo vlastných radoch a oddeľte zrno od pliev. Zabudnite aj na megalomanské projekty



Štátnemu IT chýba centralizácia, čo je obrovský problém. Ak sa to nezmení, Slovensko sa nikdy neposunie vpred, zhodli sa v prvej diskusii predstavitelia vládnej garnitúry pred verejnosťou





26.5.2020 -Označovaný je ako výkladná skriňa informatizácie. Mal byť moderný a proklientsky. Reč je o ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, ktorý stál pred kolapsom. Na pôde konferencieto dnes potvrdila Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu: "Pri mojom nástupe do funkcie bol na hrane svojich kapacít. Ak by sa jeho prevádzka zvýšila o 10 percent, mohol celý portál spadnúť."Veronika Remišová vystúpila ako podpredsedníčka vlády na ITAPA vôbec po prvýkrát a prišla so zásadným odkazom. Slovákom chce priniesť dobre fungujúci eGovernment, ktorý bude stáť na štyroch pilieroch - transparentnosti, budovaní informatizácie s dôrazom na hodnotu za peniaze, odstránení korupcie a lepších službách pre občanov. "Som presvedčená, že na zvýšenie kvality digitálnych služieb nepotrebujeme miliónové rozpočty. Začať sa dá aj v malom. Namiesto projektov, ktoré sa písali od stola na štátnych úradoch, musíme viac počúvať, čo nám používatelia hovoria, čo ich trápi a podľa toho služby vylepšovať. Na megalomanské plány treba zabudnúť," vyhlásila Remišová.Transparentnosť chce zas zvýšiť tak, že zverejní prehľad firiem, dodávateľov, ako aj subdodávateľov, ktorí pracujú na informatizácii štátu. V pláne je prehodnotenie rôznych stupňov utajenia, ktoré sa uplatňovali na niektoré projekty, aby sa v nich neskrývali rôzne nejasné alebo zbytočné nákupy a zákazky.Do súťaže o štátne zákazky chce vicepremiérka zapojiť najlepšie firmy a dosiahnuť, aby zo štátneho IT neprofitovali stále tí istí. Dôjde k rozdeľovaniu veľkých zákaziek na menšie – oddeľovaním komponentov a služieb, pre ktoré existujú špecializovaní dodávatelia – čím sa podporí konkurencia. Pracovať pre štát už nemôže byť hanba ani nadávka. "Preto opätovne zdôrazňujem, že staré schémy neplatia. Už vám nikto nevybaví schválenie projektu za žiadnu províziu a nikto z môjho tímu od Vás nebude požadovať politické výpalné. Súčasne vyzývam IT sektor a jeho profesijné asociácie, aby si urobili poriadky vo vlastných radoch. Verím, že túto šancu na oddelenie zrna od pliev využijete," odkázala Remišová.Faktom je, že kríza spojená s ochorením COVID-19 odhalila to, že Slovensko nefunguje digitálne. A to je problém, keďže krajinám, ktoré po spustení pandémie prepli na digitálne formy komunikácie, sa darilo lepšie. "Chápem skepsu, ktorá tu je. Na prevádzku IT systémov vynakladáme ročne 700 miliónov eur ročne, no tie nefungujú a my v nich nevidíme veľký zmysel," doplnil Marek Antal, budúci štátny tajomník z Remišovej úradu. Aj spolu s ďalšími odborníkmi diskutoval v okrúhlom stole ITAPA o budúcnosti eGovernmentu. Zdôraznil, že štát spolu so samosprávami v súčasnosti riadi dohromady približne dvetisíc portálov. "Chýba tu centralizácia. Bez spolupráce rezortov, subdodávateľov a komunity to nepôjde a každý rok budeme hovoriť o rovnakých problémoch," dodal v diskusii Antal. Chýbajúcu centralizáciu vníma ako ústredný problém štátu aj Ľubomír Illek zo Slovensko.Digital, čo je akýsi "strážny pes" slovenskej vládnej digitalizácie.Podľa neho bol práve Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu zriadený s cieľom centrálneho riadenia vecí v eGovernmente, no dodnes si každý rezort robí, čo chce. "Zlyhalo veľa naplánovaných úloh, štát bojuje s byrokraciou, občan nie je na prvom mieste a od dodávateľov prichádza len veľmi slabá reflexia. Toto sú najväčšie chyby, ktoré vnímame. Prečo k nim došlo? Existuje tu len málo odvahy robiť dobré veci, ľudia neveria informatizácii, nechcú pracovať pre štát, no najmä ambície sú absolútne mimo reality. Načo štát plánuje využívanie umelej inteligencie, keď ju aktuálne nevie využívať?," pýta sa Illek. Práve kríza spojená so šírením pandémie koronavírusu pravdepodobne spustí finančnú, a zároveň personálnu krízu. Pre vládu tak prichádza úplne nová éra spojená so situáciami, na ktoré sme v posledných rokoch neboli zvyknutí.Štát má problém s kvalitným obstarávaním už dlhodobo. Na ITAPA to potvrdil aj Emil Fitoš, prezident IT asociácie Slovenska. Zdôraznil, že štát je zodpovedný za transparentné a etické prostredie: "Zaujíma ma, čo sa bude diať s byrokraciou a či aj samotné rezorty budú korektným partnerom pre IT firmy." Ako doplnil, pozná prípady spoločností, ktoré síce štátu odovzdali hotové projekty, no nedostali zaplatené a museli prepúšťať. "Každá garnitúra hovorí o zmenách, no zatiaľ sa tomu tak nedeje a ja chcem počuť jasný plán," uzatvoril Ľubomír Illek zo Slovensko.Digital.Informačný servis