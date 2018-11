DPA: Seehofer odstúpi z čela CSU, vyhlásenie zverejní na budúci týždeň

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 11. novembra (TASR) - Neúspech Kresťanskosociálnej únie (CSU) v bavorských krajinských voľbách zo 14. októbra povedie s oneskorením zrejme predsa len k demisii lídra strany, nemeckého spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera.Už v priebehu nedele sa množili indície, že na čele CSU môže dôjsť po večernom rokovaní jej užšieho vedenia v Mníchove k výmene, správu o Seehoferovom zámere odstúpiť a zverejniť o tom na budúci týždeň osobné vyhlásenie priniesla tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované stranícke zdroje.O novom vedení CSU by sa malo rozhodovať na mimoriadnom zjazde strany, ktorá je súčasťou tzv. veľkej koalície v Berlíne, na budúci rok.O tom, či Seehofer zostane vo funkcii ministra, poskytol i samotný politik protichodné stanoviská, naposledy však hovoril o tom, že ak nebude lídrom strany, nezostane ani v ministerskom kresle.Znalci pomerov v Bavorsku tvrdia, že základňa CSU stále hlasitejšie volá po opätovnom spojení funkcií predsedu CSU a bavorského krajinského premiéra, čo by malo znamenať, že Seehoferovým nástupcom na čele strany by sa stal Markus Söder, ktorý ho v uplynulých mesiacoch nahradil už na čele bavorskej vlády.CSU zostala síce v Bavorsku aj po októbrových voľbách najsilnejším politickým subjektom, avšak získala iba 37,2 percenta hlasov, čo viedlo k silnej vnútrostraníckej kritike predsedu strany.