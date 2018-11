NATO a EÚ: Výsledky volieb na východe Ukrajiny neuznáme

Žena volí v separatistami ovládanom regióne na východe Ukrajiny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v nedeľu oznámila, že neuzná výsledky volieb v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike, ktorých obyvatelia sa mohli zapojiť do rozhodovania o lídroch a poslancoch týchto separatistami ovládaných regiónov.Kyjev i Západ hlasovanie odsúdili, separatisti však tvrdia, že "prezidentské a parlamentné" voľby sú krokom potrebným na zavedenie úplnej demokracie v oboch tzv. ľudových republikách.NATO a členské krajiny Aliancie zastávajú názor, že voľby sú v rozpore s duchom obsahu minských mierových dohôd, uvádza sa vo vyhlásení z Bruselu. Aliancia aj naďalej v plnej miere podporuje nezávislosť Ukrajiny a jej územnú celistvosť pri zohľadnení medzinárodne uznávaných štátnych hraníc.NATO opakovane vyzvalo Ruskú federáciu, aby stiahla svoje vojenské sily z inkriminovaného územia a zastavila akúkoľvek podporu militantným zoskupeniam pôsobiacim v Doneckej a Luhanskej oblasti. Súčasne apelovala na všetky zainteresované strany, aby v plnej miere rešpektovali obsah dohôd z Minska.Európska únia už v sobotu avizovala, že výsledky volieb, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, neuzná, pretože podkopávajú záväzky z minských mierových dohôd a predstavujú narušenie nezávislosti Ukrajiny.Únia takisto apelovala na všetky zainteresované strany, aby rešpektovali obsah minských dohôd a neodkladne ich plnili v záujme politického prechodu.Kremeľ apely Západu odmieta s argumentom, že terajšie voľby "nemajú nič do činenia" s minskými dohodami. Moskva tvrdí, že sú potrebné na zaplnenie mocenského vákua po zabití lídra DĽR Alexandra Zacharčenka pri augustovom bombovom útoku.V Doneckej a Luhanskej ľudovej republike sa medzičasom pracuje už na sčítaní hlasov, prvé výsledky by mohli byť známe však najskôr v nočných hodinách.