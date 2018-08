DPB plánuje nákup 40 až 50 autobusov,pribudnúť by mali aj električky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 13. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje nákup 40 až 50 nových autobusov. V najbližších mesiacoch preto vyhlási súťaž. Podnik chce zaobstarať aj ďalšie nové električky, kedy a v akom počte, zatiaľ nie je známe. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ DPB Milan Urban.spresnil šéf DPB. Podstatná časť nákupov nových vozidiel MHD v minulosti bola podľa jeho slov vykonaná s príspevkom európskeho financovania.podotkol Urban.Avizuje tiež záujem pokračovať aj v nákupe nových električiek. Nespresnil však zatiaľ ich počet ani čas, kedy chce podnik vyhlásiť súťaž.uviedol. Zároveň deklaroval, že o tomto zámere hlavné mesto vie, keďže je zahrnutý do investičných plánov spoločnosti.Vozový park DPB prešiel za posledné roky rozsiahlou modernizáciou. Z fondov EÚ sa napríklad nakúpilo 120 nových trolejbusov, 60 električiek či 100 autobusov. Do vozového parku pribudlo nedávno ďalších 90 nových autobusov a podnik nakúpil aj 18 elektrobusov.