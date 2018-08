Slovensko pošle do irackého Mósulu humanitárnu pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad/Bratislava 13. augusta (TASR) - Slovensko pošle do mesta Mósul v Iraku humanitárnu pomoc vo výške viac ako 212.000 eur. V oblasti trpia núdzou a nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti takmer dva milióny ľudí. Konvoj s pomocou vyrazí v stredu (15.8.) z logistickej základne Ministerstva vnútra (MV) SR.informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Materiálna pomoc sa v Mósule rozdelí do štyroch nemocníc.Projekt humanitárnej pomoci pre Irak Slovensko dlhodobo realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá v Iraku pomáha s obnovou zdravotníckeho systému a zabezpečuje distribúciu. Jej zástupca Martin Kuruc sa spolu s ministerkou vnútra Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) Lukášom Parízkom zúčastní aj na odchode kamiónov do Mósulu.