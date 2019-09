DPH na vybrané potraviny sa zníži na 10 %. Vieme, ktoré sú to

Bratislava 19. septembra – Na vybrané potraviny sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %. Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Plénum vo štvrtok schválilo návrh zákona o DPH z dielne koaličnej SNS spolu s pozmeňujúcim návrhom poslankyne Evy Antošovej (SNS).





Okruh potravín, na ktoré platí nižšia DPH, sa zúžil, ako navrhovala Antošová. Týmto krokom sa podľa jej slov zníži dosah opatrenia na štátny rozpočet, ktorý tak predstavuje 65 miliónov eur."V zmysle koaličných dohovorov sme pristúpili k, myslím si, slušnému kompromisu a vybrali sme podľa nás tie najdôležitejšie a hlavne zdravé potraviny, pretože sme presvedčení, že zdravie ľudí je na prvom mieste," skonštatovala Antošová s tým, že ambíciou je tiež ušetriť peniaze ľuďom a podporiť domácich producentov a potravinárov. Cieľom SNS do budúcnosti je podľa nej DPH 10 % na všetky potraviny.Zníženie DPH na 10 % zahŕňa najmä zdravé potraviny a tie, ktoré sa pestujú na Slovensku. Týka sa to potravín, akoDo zoznamu sa zaradí aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením. Zníženie DPH na vybrané potraviny by malo znížiť aj ich nákupné ceny.