L. Ď. Nicholsonová zrušila pozastavenie členstva v SaS, potvrdil Sulík

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 19. septembra (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová zrušila v stredu (18. 9.) svoje pozastavenie členstva v SaS. Potvrdil to líder strany Richard Sulík. Podľa jeho slov bude dvojkou na jeho návrhu kandidátky do budúcoročných parlamentných volieb.Predpokladá, že po voľbách bude zvažovať, či bude pôsobiť na Slovensku alebo v europarlamente. "povedal Sulík.Lucia Ďuriš Nicholsonová požiadala o pozastavenie členstva v strane do konca roka v júni. Jej dôvody mali byť o hodnotách a princípoch. Zároveň v lete avizovala, že nikam neodchádza.uviedla vtedy na sociálnej sieti s tým, že si od strany vypýtala voľno, aby zistila, či do seba ešte zapadajú.