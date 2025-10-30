|
30. októbra 2025
Dracula: Príbeh lásky od Luca Bessona prichádza do slovenských kín. Nesmrteľný príbeh o láske a vine sľubuje vizuálny a emocionálny zážitok.(video)
Už vo štvrtok 30. októbra 2025 vstúpi do slovenských kín jeden z najočakávanejších filmov tejto jesene, Dracula: Príbeh lásky.
Zdieľať
Legendárny režisér a scenárista Luc Besson prináša vlastnú, hlboko osobnú a vizuálne ohromujúcu adaptáciu nesmrteľného príbehu o láske, ktorá prekračuje hranice času a smrti. V hlavných úlohách sa predstavia Caleb Landry Jones ako charizmatický gróf Dracula a dvojnásobný držiteľ Oscara Christoph Waltz.
Príbeh večnej lásky
V 15. storočí sa gróf Vlad po strate milovanej ženy odvráti od Boha a prijme prekliatie nesmrteľnosti. Odsúdený na večné putovanie ako temný gróf Dracula, nesie bremeno lásky a viny. O štyristo rokov neskôr, v Paríži 19. storočia, stretáva ženu, ktorá je dokonalým obrazom jeho zosnulej manželky. Toto osudové stretnutie sa stáva začiatkom posadnutosti, ktorá mu môže priniesť vykúpenie, ale aj definitívnu skazu.
Bessonova vízia
Luc Besson, tvorca kultových filmov ako Piaty element či Leon, sa vracia k Draculovi nie ako k monštru, ale ako k romantickému hrdinovi. „Pre mňa je to predovšetkým príbeh o láske – o mužovi, ktorý dokáže čakať 400 rokov, aby znovu uvidel jedinú ženu, ktorú miluje,“ hovorí Besson. Režisér presunul dej z Londýna do Paríža, čím príbehu dodal novú dynamiku a vizuálnu opulentnosť. Jeho Dracula nie je krvilačná beštia, ale estét.
Ohlasy zo sveta
Film už stihol zaujať zahraničných kritikov a divákov. Portál Rotten Tomatoes uvádza 75% pozitívnych hodnotení. Filipe Freitas z Always Good Movies píše: „Luc Besson ponúka nový a hlboko osobný pohľad na román Brama Stokera. Film vás vtiahne do minulosti ambicióznym scenárom, elegantnou réžiou a silnými hereckými výkonmi.“
Diváci na portáli IMDB takisto nešetria chválou. Jeden z nich píše: „Skutočne magická adaptácia Draculu, ktorá vo vás zostane dlho po skončení. Sledovanie filmu bolo ako kúzlo – nemôžem prestať myslieť na to, aký krásny, strašidelný a snový tento film je.“
Hviezdne obsadenie a tvorivý tím
Film sa môže pochváliť hviezdnym obsadením. V úlohe Draculu exceluje Caleb Landry Jones. Morálnym protipólom je kňaz v podaní oscarového Christopha Waltza. Osudovú ženu Mínu stvárnila Zoë Bleu Sidel. Hudbu zložil legendárny Danny Elfman.
Dracula: Príbeh lásky prichádza do slovenských kín 30. októbra 2025 v distrúcii spoločnosti Magic Box. Nenechajte si ujsť tento jedinečný filmový zážitok plný lásky, vášne a nesmrteľnosti.
Trailer:
