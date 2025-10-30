Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

30. októbra 2025

Dracula: Príbeh lásky od Luca Bessona prichádza do slovenských kín. Nesmrteľný príbeh o láske a vine sľubuje vizuálny a emocionálny zážitok.(video)



Už vo štvrtok 30. októbra 2025 vstúpi do slovenských kín jeden z najočakávanejších filmov tejto jesene, Dracula: Príbeh lásky.



Zdieľať
Dracula: Príbeh lásky od Luca Bessona prichádza do slovenských kín. Nesmrteľný príbeh o láske a vine sľubuje vizuálny a emocionálny zážitok.(video)

Legendárny režisér a scenárista Luc Besson prináša vlastnú, hlboko osobnú a vizuálne ohromujúcu adaptáciu nesmrteľného príbehu o láske, ktorá prekračuje hranice času a smrti. V hlavných úlohách sa predstavia Caleb Landry Jones ako charizmatický gróf Dracula a dvojnásobný držiteľ Oscara Christoph Waltz.

Príbeh večnej lásky

V 15. storočí sa gróf Vlad po strate milovanej ženy odvráti od Boha a prijme prekliatie nesmrteľnosti. Odsúdený na večné putovanie ako temný gróf Dracula, nesie bremeno lásky a viny. O štyristo rokov neskôr, v Paríži 19. storočia, stretáva ženu, ktorá je dokonalým obrazom jeho zosnulej manželky. Toto osudové stretnutie sa stáva začiatkom posadnutosti, ktorá mu môže priniesť vykúpenie, ale aj definitívnu skazu.

Bessonova vízia

Luc Besson, tvorca kultových filmov ako Piaty element či Leon, sa vracia k Draculovi nie ako k monštru, ale ako k romantickému hrdinovi. „Pre mňa je to predovšetkým príbeh o láske – o mužovi, ktorý dokáže čakať 400 rokov, aby znovu uvidel jedinú ženu, ktorú miluje,“ hovorí Besson. Režisér presunul dej z Londýna do Paríža, čím príbehu dodal novú dynamiku a vizuálnu opulentnosť. Jeho Dracula nie je krvilačná beštia, ale estét.

Ohlasy zo sveta

Film už stihol zaujať zahraničných kritikov a divákov. Portál Rotten Tomatoes uvádza 75% pozitívnych hodnotení. Filipe Freitas z Always Good Movies píše: „Luc Besson ponúka nový a hlboko osobný pohľad na román Brama Stokera. Film vás vtiahne do minulosti ambicióznym scenárom, elegantnou réžiou a silnými hereckými výkonmi.“

Diváci na portáli IMDB takisto nešetria chválou. Jeden z nich píše: „Skutočne magická adaptácia Draculu, ktorá vo vás zostane dlho po skončení. Sledovanie filmu bolo ako kúzlo – nemôžem prestať myslieť na to, aký krásny, strašidelný a snový tento film je.“

Hviezdne obsadenie a tvorivý tím

Film sa môže pochváliť hviezdnym obsadením. V úlohe Draculu exceluje Caleb Landry Jones. Morálnym protipólom je kňaz v podaní oscarového Christopha Waltza. Osudovú ženu Mínu stvárnila Zoë Bleu Sidel. Hudbu zložil legendárny Danny Elfman.

Dracula: Príbeh lásky prichádza do slovenských kín 30. októbra 2025 v distrúcii spoločnosti Magic Box. Nenechajte si ujsť tento jedinečný filmový zážitok plný lásky, vášne a nesmrteľnosti.

Trailer:

 


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
KRÁĽOVNÉ A PRINCEZNÉ COLOURS OF OSTRAVA 2026: LORDE, KATEŘINA MARIA TICHÁ ALEBO PARIS PALOMA

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 