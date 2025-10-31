|
Piatok 31.10.2025
|
30. októbra 2025
Nominácie na DOSKY 2025 sú známe
Divadelné ceny budú odovzdané v Spišskom divadle.
Asociácia súčasného divadla dnes oznamuje nominácie na ocenenia v rámci 28. ročníka Divadelných ocenení sezóny – DOSKY 2025. Nominácie aj víťazov určuje odborná divadelná obec. V tomto ročníku hlasovalo 42 divadelných kritikov, kritičiek, teoretikov, teoretičiek, publicistov a publicistiek. Mená víťazov a víťaziek DOSKY 2025 budú vyhlásené počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční v pondelok 24. novembra 2025 v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi.
Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla (ASD). Ceny DOSKY sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. DOSKY sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, v tomto ročníku sa teda hodnotili premiéry v termíne od 1. augusta 2024 do 31. júla 2025
„Som veľmi rád, že 28. ročník Divadelných ocenení sezóny môžeme usporiadať v Spišskej Novej Vsi. Je to naše poďakovanie a gesto úcty regionálnej kultúre, ktorá je dnes ťažko skúšaná. V regiónoch sa rodia umelecké diela, ktoré napriek obmedzeným rozpočtom a neľahkej kultúrnej politike dokazujú neuveriteľnú vitalitu a kvalitu. Som presvedčený, že práve úloha regionálnej kultúry je kľúčová v tom, aby bolo Slovensko nielen krajšie a vzdelanejšie, ale predovšetkým trvalo odolné voči akýmkoľvek výzvam. Odhodlanie tvorcov a ich schopnosť vytvárať relevantnú tvorbu aj v náročných podmienkach si zaslúži naše najväčšie ocenenie a podporu,“ povedal predseda ASD a kreatívny producent cien DOSKY René Parák. „Špeciálne poďakovanie patrí aj našim partnerom najmä Nadácii Tatra banka, spoluorganizátorom Košickému samosprávnemu kraju, županovi Rastislavovi Trnkovi – ktorý prevzal nad podujatím záštitu - a v neposlednom rade Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi. Bez ich veľkorysej pomoci by sme tento rok DOSKY na východnom Slovensku zorganizovať nemohli,“ dodáva René Parák.
„Je pre nás veľkou cťou, že slávnostné vyhlásenie Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2025 sa uskutoční práve v Spišskej Novej Vsi. Tento výnimočný moment potvrdzuje, že špičkové umenie patrí aj na východné Slovensko. Podpora kultúry v regiónoch má hlboký zmysel – je to investícia do identity, vitality a odolnosti našej spoločnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
11 nominácií má SND z toho šesť Činohra SND a päť Opera SND, 5 nominácií získalo nezávislé divadlo Slzy Janka Borodáča z Prešova a rovnaký počet Národné divadlo Košice, dve nominácie patria koprodukčnému projektu DJP v Trnave, po jednej majú SKD Martin, Divadlo Aréna a ostatné „želiezka“ patria nezriaďovaným divadlám.
„Medzi nominovanými dielami sú inscenácie veľmi odlišné svojimi formátmi – od komorných produkcií nezávislých súborov, tanečných performancií či site-specific monodrám až po veľké operné či baletné inscenácie. To, čo všetky tieto divadelné diela spája napriek neporovnateľnosti ich produkčných podmienok - je relevancia umeleckých výpovedí ich tvorcov. Nominácie za minulú sezóny dokazujú nielen profesionalitu našich „kamenných“ divadiel, ktoré pri inovatívnej réžii či choreografii dokážu prinášať špičkové produkcie - ale aj vitalitu nezávislej sféry. Dve z vybraných inscenácií vznikli ako medzinárodné koprodukcie, medzi nominovanými sú početní zahraniční tvorcovia. Nad pozitívnymi trendmi však do budúcna visí množstvo otáznikov, ktoré spôsobuje nielen obmedzenosť rozpočtov kultúrnych subjektov naprieč všetkými regiónmi Slovenska, ale predovšetkým arogancia našej súčasnej kultúrnej politiky,“ komentovala Zuzana Uličianska, garantka ankety.
Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom výtvarného návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický sochár Tomáš Lupták. Autormi projektu divadelných ocenení sezóny DOSKY sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Ceny DOSKY sa udeľujú od roku 1996. V rámci ankety každoročne desiatky divadelných kritikov a kultúrnych žurnalistov dávajú svoje návrhy na ocenenia. Účastníci ankety navrhujú tri výkony v každej kategórii. Pri celkovom súčte bodov udelených kritikmi sa rešpektuje poradie nominovaných výkonov: tri body získavajú výkony uvedené na prvom mieste, dva body výkony uvedené na druhom mieste a jeden bod výkony uvedené na treťom mieste. Víťaza určí súčet dosiahnutých bodov.
Súvisiace články:
Ocenenie Dosky 2024 získala inscenácia Pes na ceste (26. 11. 2024)
Zverejnili nominácie na Dosky 2024, mená víťazov vyhlásia 25. novembra (25. 10. 2024)
Dosky 2023: Divadelnou inscenáciou roka je Kocúrkovo v SND, získalo štyri ceny Dosky (13. 11. 2023)
DOSKY 2022 získali Fialová aj Kostelný, najlepšou inscenáciou je Špina (25. 10. 2022)
VIDEO: Ocenenie Dosky 2018 získala inscenácia Americký cisár (8. 10. 2018)
VIDEO: Dosky 2017 získala inscenácia Arsilda Opery SND (16. 10. 2017)
DOSKY 2017: Zverejnili nominácie na ceny DOSKY 2017, najviac získalo Slovenské národné divadlo (23. 9. 2017)
Obrazom: Činohra SND zožala úspech v cenách DOSKY (19. 9. 2016)
Takéto sú nominácie na divadelné ocenenia Dosky 2016 (7. 9. 2016)
