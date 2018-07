Draghi: Ekonomika eurozóny pokračuje v zotavovaní na pevnom základe

Na archívnej snímke Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny pokračuje v zotavovaní na pevnom a širokom základe. Hospodárstvo regiónu solídne rastie aj napriek neistotám spojeným s globálnym obchodom, ako je hrozba protekcionizmu. Uviedol to vo štvrtok (26.7.) prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi.povedal Draghi na tlačovej konferencii po rozhodnutí o úrokových sadzbách, ktoré zostali nemenené, na doterajšej rekordne nízkej úrovni.Napriek tomu sú podľa neho stále potrebné stimuly na podporu ďalšieho zvyšovania domácich cenových tlakov a inflácie v strednodobom časovom horizonte.V júni ECB oznámila, že dúfa, že od októbra zredukuje nákup dlhopisov z eurozóny a investuje do nich len 15 miliárd eur namiesto súčasných 30 miliárd eur mesačne. A v decembri tento nákup definitívne ukončí.Draghi poznamenal, že. Riziká pre rast eurozóny sú vyvážené, ale zároveň preje ďalej potrebné situáciu monitorovať. A pokiaľ ide o menovú politiku ECB kľúčovými slovami sú stálepovedal šéf ECB.Uviedol tiež, že Rada guvernérov nediskutovala o reinvestícii kapitálu zo splatných cenných papierov nakúpených v rámci aktuálneho programu investícií do aktív z eurozóny.Vyhlásil, že ECB je pripravená prispôsobiť všetky svoje nástroje tak, aby zabezpečila, že inflácia bude pokračovať smerom k (2-%) inflačnému cieľu banky udržateľným spôsobom.Presne pred šiestimi rokmi pritom Draghi povedal, že ECB je pripravená urobiťna zachovanie eura. Európska centrálna banka pod jeho vedením úspešne dosiahla tento cieľ.Na otázky reportérov týkajúce sa obchodnej dohody medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom Draghi uviedol, že je príliš skoro na to, aby vyhodnotil jej vplyv.Označil ju ale za dobré znamenie, pretože ukázala ochotu oboch strán zapojiť sa do dialógu.V reakcii na tvrdenia americkej strany, že ECB udržiavala kurz eura nízko, aby eurozóna profitovala z vývozu, Draghi zopakoval, žebanky.Pripomenul, že už desaťročia platí medzinárodný konsenzus o zdržaní sa konkurenčných devalvácií.