Ekonómka: ČR a SR veľmi doplatia na obchodnú vojnu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Svet je v obchodnej vojne a Česko so Slovenskom sú medzi krajinami, ktoré na ňu najviac doplatia. Patria totiž medzi exportérov, ktorí nevyvážajú nejaké mimoriadne vyspelé technológie alebo výrobky. V rozhovore pre TASR to povedala česká ekonómka Markéta Šichtařová.vysvetlila Šichtařová s tým, že potenciálne straty sa v súčasnosti dajú len ťažko kvantifikovať.zdôraznila Šichtařová.Podľa českej ekonómky však obchodná vojna nebude mať dlhé trvanie.dodala Šichtařová.Obchodné napätie medzi Bruselom a Washingtonom sa zvýšilo po tom, čo USA na začiatku júna zaviedli clá na dovoz ocele a hliníka z Európskej únie, Kanady a Mexika. EÚ zareagovala odvetnými clami. Trump navyše pohrozil clami na dovoz áut z EÚ. V stredu 25. júla sa USA a EÚ dohodli na tom, že sa budú usilovať o nulové clá a nulové subvencie na priemyselné tovary okrem automobilov.Trump povedal, že EÚ súhlasila aj s nákupoma so zvýšeným dovozom skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po schôdzke uviedol, že sa s Trumpom dohodol, aby sa pokúsil zmierniť obchodné napätie medzi USA a EÚ. Poznamenal, že kým budú prebiehať rokovania, EÚ nebude zavádzať ďalšie clá a prehodnotí existujúce clá na dovoz ocele a hliníka.