Dragun: Kvôli miestnemu podniku v Petržalke zasadne mimoriadna komisia

Na archívnej snímke petržalský poslanec Miroslav Dragun.

Bratislava 27. novembra (TASR) – Petržalčania sa nemôžu stať rukojemníkmi sporu medzi zamestnancami a zamestnávateľom v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb (MPVPS) Petržalka. Tvrdí to petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun, ktorý sa preto rozhodol iniciovať mimoriadne zasadnutie miestnej komisie životného prostredia a verejného poriadku. Upozorňuje, že odborári pri MPVPS nevedia, ako bude v Petržalke zabezpečená zimná údržba.povedal Dragun. Vedenie MPVPS má, ako tvrdí, jeho plnú dôveru, ale niektoré veci sa musia nastaviť inak a musí to znovu začať fungovať.Poslanec zároveň spresnil, že v stredu bolo pracovné stretnutie so zástupcami odborov pri MPVPS Petržalka, diskutovalo sa o ich pripomienkach a návrhoch k zimnej údržbe.spresnil Dragun.Z diskusie podľa jeho slov vyplynulo, že majú pocit, že nie je riadne dodržiavaný zákonník práce.podotkol poslanec s tým, že aj pre tieto zistenia iniciuje zasadnutie komisie.