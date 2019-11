Európska vesmírna agentúra žiada viac peňazí od členských krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 27. novembra (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) žiada od svojich 22 členských krajín viac peňazí na financovanie spoločných vesmírnych projektov, informovala v stredu agentúra DPA.uviedol v stredu generálny riaditeľ ESA Jan Wörner na stretnutí ministrov členských krajín zodpovedných za vesmírne aktivity v španielskej Seville.Wörner chce počas nadchádzajúcich troch rokov zvýšiť rozpočet ESA aspoň o desať percent. Tento rok má agentúra celkový rozpočet 5,72 miliardy eur, pričom 73 percent z tejto sumy financujú členské štáty.Najväčším prispievateľom je Francúzsko s 1,2 miliardy eur, nasleduje Nemecko s 927 miliónmi eur. Na fungovanie agentúry prispievajú aj inštitucionálni partneri ako Európska únia.Cieľom dvojdňového stretnutia v Seville je diskusia o spoločných projektoch a ich financovaní. Podľa DPA ide o reakciu na rastúcu medzinárodnú konkurenciu vrátane konkurencie od súkromného sektora.Medzi diskutované projekty patrí štart európskej rakety Ariane 6, naplánovaný na budúci rok, vesmírny prieskum a ochrana pred asteroidmi.Dôležitou témou je predpokladaná účasť v programe Artemis americkej vesmírnej agentúry NASA. Ten má podľa plánov amerického prezidenta Donalda Trumpa dopraviť amerických astronautov na Mesiac do roku 2024.ESA by do programu mala prispieť servisným modulom, ktorý bude poháňať vesmírnu kapsulu Orion.Wörnerovým cieľom je, aby sa na pristátí na Mesiaci zúčastnili aj európski astronauti.Slovensko členom ESA nie je. Obe strany však medzi sebou podpísali dohodu o spolupráci.