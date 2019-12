Drahé nájmy a nízke mzdy v Španielsku sťažujú mladým odchod od rodičov

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 21. decembra (TASR) - Príliš drahé ceny prenájmu spojené s nízkymi príjmami komplikujú mladým ľuďom v Španielsku ich snahu osamostatniť sa. Ukázala to najnovšia štúdia na objednávku ministerstva práce a sociálnych vecí.Podľa tejto štúdie v 2. štvrťroku 2019 sa sotva jeden z piatich Španielov vo veku 16 až 29 rokov, presnejšie 18,6 %, odsťahoval z domu. Tento počet sa pritom znižuje už od 3. štvrťroka 2008, keď dosiahol 26,1 %.Medzitým ale prenájom bytu výrazne zdražel. Na konci roka 2008 museli ľudia mladší ako 30 rokov minúť 55,7 % zo svojho platu na prenájom, ale podľa údajov z tohto týždňa je to aktuálne až 94 %.Štúdia mapuje obdobie krátko pred vypuknutím hospodárskej krízy pred vyše 10 rokmi až doteraz. A vychádza z údajov štatistického úradu INE. Podľa nich Španieli vo veku 16 až 29 rokov majú priemernú čistú mzdu 11.188,73 eura ročne alebo 932 eur mesačne. Náklady na nájomné, ktoré sa opierajú o údaje z webovej stránky realitnej kancelárie Idealista, ktorá zobrazujú ponuku, a nie konečnú cenu nájmu (nájomníci často rokujú s majiteľom o nižšej cene) v prípade bytu s rozlohou 80 štvorcových metrov sú v priemere 880 eur mesačne.Osoba mladšia ako 30 rokov by pritom nemala minúť na nájom viac ako 30 % zo svojej mzdy, to sa považuje za „hranicu zadlženosti“. Existuje však veľká priepasť medzi tým, čo si mladí ľudia môžu dovoliť zaplatiť, a realitou na trhu s nehnuteľnosťami. Jediným riešením je tak zdieľané bývanie so spolubývajúcimi. Len 16 % Španielov, ktorí sa odsťahovali z domu, žije samo.Autori štúdie prvýkrát vypočítali aj náklady na zdieľanie bytu, čo je najvýhodnejšou možnosťou pre tých, ktorí chcú opustiť rodičovský dom. Na základe údajov z webovej stránky o nehnuteľnostiach Pisos.com musí mladý človek v Španielsku dať v priemere 30,8 % svojho mesačného platu za prenájom spoločného bytu. V 21 provinčných hlavných mestách je toto číslo vyššie. V Barcelone je to dokonca viac ako 40 %.To poukazuje na neistotu, ktorej čelia mladí ľudia, ktorým ani práca neumožňuje úplne sa osamostatniť a získať vlastnú strechu nad hlavou. A nezamestnanosť vo vekovej kategórii do 24 rokov je v Španielsku stále vysoká. Hoci tento údaj od minulého roka klesol, 22,1 % mladých ľudí je ohrozených chudobou.Viac ako 80 % Španielov tak stále žije doma. Percentuálny podiel mladých, ktorí opustili rodičovský dom, je na najnižšej úrovni od roku 2002.Podľa údajov Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie, v roku 2017 sa Španieli odsťahovali od rodičov, keď mali v priemere 29,5 roka. Na porovnanie, vo Švédsku to bolo 18,5 roka a európsky priemer je 26 rokov.skonštatovala 24-ročná Patricia Barcalaová, ktorá zarobí 1000 eur mesačne ako digitálna konzultantka v Madride. Uvažuje o prenájme bytu so svojím priateľom, ale nájmy za byty, ktoré sú ako-tak, neklesajú po 1200 eur mesačne.