Kriminalista neodporúča zverejňovať fotky detí na internete

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rodičia by nemali zverejňovať fotografie svojich detí na internete. Páchatelia trestných činov spojených so sexuálnym zneužívaním alebo detskou pornografiou získavajú aj týmto spôsobom údaje o potenciálnych obetiach. Pre TASR to uviedol riaditeľ Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Španko.Páchateľ prostredníctvom fotografií získava informácie o spôsobe života a zvykoch rodiny.vysvetlil. Podľa Španka dokáže páchateľ často vyčítať napríklad to, či je dieťa často doma samo, či má naň rodič čas a podobne.Prostredníctvom sociálnych sietí sa môže páchateľ skontaktovať s dieťaťom a neskôr sa môže snažiť prostredníctvom inej identity vylákať od neho fotografie nahého tela alebo ho presviedčať, aby konalo v jeho prospech.To, či dieťaťu začne prekážať publikovanie jeho fotografií na internete, je podľa kriminalistu individuálne. Španko si myslí, že v útlom detstve to dieťa nepociťuje, ako staršie však môže začať pociťovať zodpovednosť voči vlastnej osobe a pýtať sa rodiča, prečo to urobil.pripomenul.