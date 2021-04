Draisaitl má dôveru tímu Bratislava Capitals, mužstvo povedie aj v ďalšej sezóne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský účastník nadnárodnej Ice Hockey League tím iClinic Bratfislava Capitals predĺžil spoluprácu s trénerom Petrom Draisaitlom do leta 2022. Klub o tom informoval prostredníctvom svojich informačných kanálov. Päťdesiatpäťročný niekdajší kouč extraligových Košíc prišiel do bratislavského mužstva v úvode decembra 2020, na poste hlavného kormidelníka vtedy nahradil Rostislava Čadu "Sme veľmi radi, že sme sa dohodli s pánom Draisaitlom na ďalšej spolupráci. Verím, že sa nám podarí nadviazať na kvalitné výkony zo záveru minulej sezóny a krok po kroku budeme napĺňať ďalšie ciele klubu v novej sezóne," poznamenal generálny riaditeľ bratislavského klubu Dušan Pašek.Otec ofenzívnej hviezdy NHL Leona Draisaitla sa teší na ďalšiu spoluprácu s Capitals. "S tímom som sa zžil pomerne rýchlo a dosiahli sme viacero pekných výsledkov. Do budúcej sezóny pôjdeme opäť s pokorou a snahou splniť naše ambície," povedal Peter Draisaitl, ktorého asistentom zostáva Jiří Šolc.Bratislavčania v sezóne 2020/2021 obsadili v Ice Hockey League v základnej časti 7. priečku, po nadstavbe im patrila šiesta pozícia. V play-off vypadli vo štvrťfinále s talianskym Bolzanom (1:4 na zápasy), ktoré vo finále prehráva s rakúskym Klagenfurtom 1:3 na stretnutia.