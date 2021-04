UEFA schválila zmenu modelu Ligy majstrov, zvýši sa počet účastníkov aj zápasov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok schválila nový model Ligy majstrov. Výkonný výbor UEFA ratifikoval rozšírenie počtu účastníkov skupinovej časti LM z 32 na 36 a zvýšeniu počtu zápasov pre jedného účastníka v tejto fáze zo 6 na 10. K uvedenej úprave príde od leta 2024.Nový model prinesie namiesto viacerých skupín iba jednu so všetkými účastníkmi, no každý tím by odohral súboje proti desiatim rôznym súperom.Navýšenie počtu tímov o štyri prinesie jednu miestenku pre štvrtý tím francúzskej Ligue 1 a zostávajúce tri pozície získajú kluby, ktoré síce majú v európskom rebríčku vysoký počet bodov, no do LM sa z dôvodu slabšej sezóny nedostali prostredníctvom domácej ligy. V praxi pôjde o mužstvá z popredných líg - anglickej, nemeckej, španielskej či talianskej.Po základnej časti by priamo do osemfinále Ligy majstrov postúpilo osem najlepších tímov v tabuľke, ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste by zabojovalo o osemfinálovú miestenku v baráži.Aktuálne je otázne, aký vplyv na túto zmenu LM bude mať iniciatíva dvanástich klubov, ktoré v noci na pondelok prezentovali vznik novej Superligy.