Dráma Casino.sk ukáže podľa jej protagonistov Slovensko v roku 2019

13.9.2019 (Webnoviny.sk) - Nová slovenská dráma Casino.sk režiséra Jána Sabola, ktorá príde do kín 26. septembra, ukáže podľa niektorých jej protagonistov Slovensko v roku 2019.„Casino.sk je film, ktorý nie je ani o Únose, ani o Čiare, ani o Danielovi Tupom, ani o Martine Kušnírovej, ani o ničom, o čom si tunajší producenti myslia, že na tom zarobia, lebo na to pôjdu ľudia, keď budeme rýpať do týchto tém... Toto je film, ktorý chce ukázať Slovensko v roku 2019 a chce ukázať, čo sa odohráva v kasíne, kde sa preberajú lobistické veci s vládou, hovorí sa v zákulisí o eurofondoch a sú tam nejakí podvodníci a potom sú tam nejakí závislí, čo hádžu do tých automatov furt peniaze... Neviem, aký ten film bude, či sa bude ľuďom páčiť. Nechceli sme tam riešiť žiadnu spoločenskú tému, nechceli sme odvolávať žiadnu vládu, ani vyzdvihovať opozíciu. Je to len taký obraz toho, čo sa u nás na Slovensku v takom kasíne deje,“ povedal pre agentúru SITA Roman Luknár, ktorý vo filme stvárnil jedného z ústredných hráčov.Marek Majeský si zas v snímke zahral poslanca Národnej rady, ktorý vďačí za svoju kariéru človeku prezývanému Boss. Ako tvrdí, zámerom režiséra nebolo, aby stvárnil konkrétneho politika. Herec sa však napriek tomu domnieva, že môže byť zaujímavé dej filmu konfrontovať so súčasnou slovenskou realitou.„Verím, že sa nám ten film v rámci súčasnej doby a reflexie, ktorú prežívame cez spoločenské a politické zmeny, podarilo nielen cez tie postavy, ale aj cez ten dej odohrávajúci sa v prostredí hazardu a kasín v súčinnosti s manipuláciou, politikou, mocou a biznisom, pre divákov spraviť takým spôsobom, že pre nich bude zaujímavý,“ poznamenal Majeský.Známy herec si v snímke zahral i s manželkou Janou, s ktorou stvárnili manželský pár.Podľa Majeskej, aj keď dráma nehovorí o konkrétnych veciach a nepoukazuje na konkrétne osoby, isté prepojenie so súčasnou slovenskou politikou tam divák určite nájde.„Je veľmi dobre, že sa tieto témy teraz prostredníctvom filmového plátna otvárajú...,“ skonštatovala herečka, ktorú by podľa vlastných slov do kina na film prilákala aj zvedavosť, ako to v takom kasíne funguje a čo všetko sa tam môže odohrávať.„Lákalo by ma pozrieť sa do toho kasína z druhej strany, nikdy som tam nebola, neviem, ako to v takom kasíne chodí... To prostredie je pre mňa v podstate istým spôsobom aj atraktívne,“ usúdila Majeská, ktorá jedným dychom vyzdvihla i obsadenie filmu.„Hrajú tam špičkoví herci, Zuzka Kanócz, Marek, Terezka Brodská a mnohí ďalší... A jednoznačne na ten film treba ísť a treba ho podporiť aj preto, že je slovenský. Nech sa toho u nás točí viac,“ uzavrela.