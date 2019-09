Slovenská kapela Hex bude pokračovať v hraní so Šarkanom

V prípade, ak sa vám video nezobrazilo, kliknite sem



Peter „Ďuďo“ Dudák

.... sa narodil 11. marca 1973 a zomrel v stredu 14. augusta 2019 po viac ako ročnom boji s rakovinou pankreasu. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír, neskôr vyštudoval Vysokú školu múzických umení a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Patril k zakladajúcim členom skupiny Hex, ktorá v tomto roku oslávila 30 rokov pôsobenia na hudobnej scéne.



Na konte majú štúdiové albumy Ježiš Kristus nosí krátke nohavice (1992), Abrakadabra (1993), Hex (1994), Ultrapop (1997), Supermarket (1999), Víkend (2002), Nikdy nebolo lepšie (2006), Ty a ja (2010), Tebe (2017), DVD Cesta z mesta (2007), výberovku Všetko najlepšie 2013 - 1992 (2013) a koncertný záznam Live in Stará tržnica (2015).



Svoju hudobnú cestu Hex odštartovali prvým koncertom 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke a odvtedy vystupovali v nezmenenej zostave. Fanúšikov a fanúšičky si získali nielen na Slovensku a v Česku, ale aj v Maďarsku či Spojených štátoch amerických.





13.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská kapela Hex, ktorá sa v auguste naposledy rozlúčila so svojím spevákom a gitaristom Petrom „Ďuďom“ Dudákom, bude pokračovať a hrať ďalej. Oznámili to prostredníctvom sociálnej siete Facebook."Rok 2019 bol pre nás všetkých nesmierne náročný, prešli sme si spolu veľmi ťažkým obdobím. Napriek tomu, že sme my, ako aj rodina a najbližšie okolie verili v zázrak, pred takmer mesiacom sme boli konfrontovaní s krutou realitou. Ďuďo nás navždy opustil. V tomto smutnom období ste nám vyjadrili nielen svoju sústrasť, ale zároveň sme pocítili neskutočne silnú energiu a podporu od vás všetkých, či už v správach alebo pri osobných stretnutiach," napísali basgitarista Tomáš „Yxo“ Dohňanský, gitarista Martin „Fefe“ Žúži a bubeník Tibor „Tybyke“ Szabados.Od fanúšikov podľa vlastných slov cítia obrovskú podporu v tom, aby pokračovali a hrali ďalej. "A my hrať budeme. Kvôli vám - našim fanúšikom, kvôli našej hudbe, presne tak ako si to prial aj Ďuďo," oznámili s tým, že budú pokračovať v zostave s Petrom "Šarkanom" Novákom, ktorý za Ďuďa zaskakoval už zhruba rok.Zároveň sa poďakovali Ďuďovým rodičom, dcére, priateľke a sestre za to, že ich v tomto rozhodnutí podporili a dodali im energiu na návrat. "Veľká vďaka patrí aj vám všetkým za to, že stojíte pri nás a že budete s nami oslavovať Ďuďov život na našich koncertoch," uzavreli.