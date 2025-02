Dráma, krása a úchvatné výkony skvelých hudobníkov. Nenechajte si ujsť Mike Oldfield’s Tubular Bells in Concert

Nadčasový hudobný odkaz majstrovského diela. Tak sa dá nazvať Mike Oldfield’s Tubular Bells in Concert, ktoré Bratislavu uchváti 26. marca v v GOPASS aréne! Toto výnimočné hudobné dielo rezonuje medzi fanúšikmi aj po 50-tich rokoch od svojho vzniku. Súčasťou koncertnej show Mike Oldfield’s Tubular Bells in Concert budú okrem ikonického albumu aj ďalšie hity tohto skvelého skladateľa ako Moonlight Shadow, Summit Day, Family Man či Ommadawn.



Koncertnú show Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert diriguje Robin Smith, ktorý je nadšeným spolupracovníkom Mika Oldfielda. Album Tubular Bells miluje od jeho prvého vydania v roku 1973. Robin Smith je známy svojimi inovatívnymi prístupmi k hudbe a už sa teší, ako túto show predstaví aj na Slovensku.

„Fanúšikovia môžu na koncerte očakávať drámu, krásu, vzrušenie a dych vyrážajúce výkony úžasných hudobníkov. Tubular Bells je totiž aj po 50-tich rokoch dokonalé hudobné dielo a jeho počúvanie je cestou rôznych emócií. Koncert bude výnimočný, vždy sa tešíme na novú krajinu. Minulý rok sme boli v Európe, ale nedostali sme sa na Slovensko, takže to bude pre nás nový zážitok. Každé publikum je v niečom odlišné, ale to, čo nás všetkých drží spolu, je láska k hudbe Mika Oldfielda,“ opisuje Robin Smith koncertnú show Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert.



Robin Smith spolupracoval s Mikom Oldfieldom na Tubular Bells 2 a 3, vrátane živých vystúpení na Edinburgh Castle, Horseguards Parade v Londýne, The Millennium Bell v Berlíne či v roku 2012 v Londýne.



„Spolupráca Mikom Oldfieldom bola skvelá, je to úžasný človek, veľmi usilovný a nežný. Máme skvelý pracovný vzťah a milujem jeho hudbu. Mike Oldfield je jedným z najväčších anglických skladateľov minulého storočia. Pre mňa osobne, rovnako ako pre ostatných hudobníkov, je to skutočné privilégium, zahrať si toto mimoriadne dielo. Album je pritom dnes rovnako svieži a aktuálny, ako keď ho Mike tvoril v roku 1973. Nič podobné nikto a nikdy nevytvoril,“ nešetrí chválou Robin Smith.



Tubular Bells sa stal po vydaní najpredávanejším inštrumentálnym albumom všetkých čias. Mike Oldfield ho zložil o dva roky skôr a všetky nástroje si nahral sám. Svetovú popularitu si potom album Tubular Bells získal aj vďaka filmu Vyháňač diabla - The Exorcist, v ktorom tvorcovia použili prvú časť albumu.



„Nezmeškajte 26. marca tento jedinečný hudobný zážitok, inak prídete o jeden z najúžasnejších koncertov. Toto nie je len verzia, ktorá napodobňuje Mika Oldfielda, toto je verzia, ktorá oslavuje jeho hudbu a posúva ju do iných dimenzií,“ pozýva všetkých Robin Smith.

Britský skladateľ, multiinštrumentalista a hudobný vizionár Mike Oldfield položil základy svetovej elektronickej hudby. Ako skladateľ a producent sa preslávil práve debutovým štúdiovým albumom Tubular Bells, ktorý kritika veľmi ocenila a poslucháči si ho doslova zamilovali. Hoci je Oldfield primárne gitarista, hrá aj a ďalších nástrojoch ako sú klávesy alebo perkusie. A samozrejme aj na tubular bells - 12 chrómových tubových zvonov, ktorých monumentálny zvuk dodal albumu jedinečný zvuk. Počas svojej kariéry sa Mike Oldfield vydal naprieč mnohými hudobnými štýlmi a žánrami od progresívneho rocku k world music, folku, a predovšetkým elektronickej, ambient a new age hudbe. Hudobná show Mike Oldfield's Tubular Bells in Concert obsahuje aj ďalšie diela Mika Oldfielda vrátane Moonlight Shadow, Summit Day, Family Man a Ommadawn. Slovenským fanúšikom sa show predstaví 26. marca 2025 v GOPASS ARÉNA Bratislava.

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal https://www.ticketportal.sk/event/Mike-Oldfields-TUBULAR-BELLS-IN-CONCERT?ID_partner=60