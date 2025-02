Šimkovičovej ministerstvo vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie

Výberové konanie bude mať dve časti

Požiadavky na uchádzačov





SNG je bez riadneho štatutára od začiatku minuloročného augusta, keď ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú . V súčasnosti inštitúciu vedie Jaroslav Niňaj . Od odvolania Kusej je v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner

4.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie (SNG) . Ako rezort kultúry uvádza na svojom webe, potrebné dokumenty ako životopis, písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania či čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, je potrebné zaslať na ministerstvo do 13. februára."Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí minister kultúry. Výberová komisia bude zložená z počtu členov s hlasovacím právom, ktorých vymenuje minister kultúry SR a jedného tajomníka komisie," uvádza MK SR.Na výberové konanie budú pozvaní tí uchádzači, ktorí splnia všetky požadované predpoklady a doložia ich dokladmi. Požiadavky aj zoznam potrebných dokumentov možno nájsť na webe ministerstva. Výberové konania sa budú konať od 17. do 21. februára, o konkrétnom čase budú uchádzači informovaní.Výberové konanie bude mať dve časti. Písomný test preverí u uchádzačov ovládanie cudzieho jazyka, na osobnom pohovore s výberovou komisiou zas budú overené ich odborné znalosti a osobnostné predpoklady.Od uchádzačov sa požaduje napríklad spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa, znalosť štátneho jazyka i znalosť prinajmenšom jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni.Zároveň musia disponovať rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti kultúry, výtvarného umenia alebo kreatívneho priemyslu, a to na medzinárodnej úrovni, musia sa orientovať v súčasnom umení i v oblasti múzeí, galérií a ochrany kultúrneho dedičstva."Plat štatutárneho orgánu je určený podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako osobný plat vo výške od 3 500 eur brutto. Zvýšenie je možné na základe kvalitného plnenia úloh štatutára," uvádza ministerstvo.