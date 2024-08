Dráma na Zemplíne. Muž ohrozoval policajtov vysokozdvižným vozíkom, padol aj výstrel

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.8.2024 (SITA.sk) - Muž na Zemplíne ohrozoval policajtov, museli ho spacifikovať. O dráme na východe Slovenska informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti. Po tom, čo košickí policajti išli preveriť oznámenie o vyhrážkach smrťou, vyrútil sa na nich vysokozdvižný vozík, ktorý šoféroval oznamovateľ, a takmer im narazil do služobného auta.Následne presadol do dodávky a dupol na plyn oproti bráne, za ktorou policajti stáli. Predtým ešte zatarasil vstup do budovy a vzal si neznámu zbraň.Muž nakoniec opäť sadol do dodávky a prerazil bránu. Potom z auta vystúpil a v sprievode psa šiel oproti policajtom.„Výzvy nerešpektoval, približoval sa bližšie a bližšie, preto policajti použili varovný výstrel do vzduchu a keďže sa aktívne bránil, za pomoci donucovacích prostriedkov ho spacifikovali," uvádza polícia. Muža, ktorý bol v minulosti osemkrát súdne trestaný, nakoniec zadržali a začali trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa.