Pentagon sa neobáva eskalácie konfliktu na Ukrajine v súvislosti s udalosťami v Kurskej oblasti, tvrdí Singhová

9.8.2024 (SITA.sk) - Pentagon nevyjadril žiadne znepokojenie v súvislosti s postupom ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti . Uviedla to tlačová služba Pentagonu, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.„Ak chceme deeskalovať napätie, ako hovoríme od začiatku, najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je, aby Putin dnes prijal rozhodnutie stiahnuť armádu z Ukrajiny,“ odpovedala námestníčka tlačového tajomníka Pentagonu Sabrina Singhová na otázku, či vojna na Ukrajine potenciálne môže eskalovať pre vstup ukrajinských síl do ruskej Kurskej oblasti.Singhová zdôraznila, že Ukrajina robí všetko pre to, aby pokračovala v oslobodzovaní svojho suverénneho územia a udalosti v Kurskej oblasti do tohto scenára zapadajú. Dodala, však, že Washington je naďalej proti tomu, aby Kyjev používal americké zbrane na údery do hĺbky ruského územia.