DRÁMA V OBLAKOCH: Pri turbulenciách sa zranilo najmenej 35 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 12. júla (TASR) - Najmenej 35 ľudí utrpelo zranenia, keď sa lietadlo spoločnosti Air Canada vo štvrtok počas letu z Vancouveru do Sydney v Austrálii dostalo do oblasti silných turbulencií. Informovala o tom agentúra AP s tým, že posádka lietadla následne požiadala o možnosť pristáť v meste Honolulu v americkom štáte Havaj.Lietadlo Boeing 777-200 prepravovalo 269 cestujúcich a 15 členov posádky, uviedol hovorca spoločnosti Air Canada Peter Fitzpatrick.Zranenia v dôsledku turbulencií utrpelo 37 cestujúcich a členov posádky.Väčšinou ide o ľudí, ktorí neboli pripútaní bezpečnostnými pásmi. Jeden z cestujúcich však pre médiá uviedol, že posádka neupozornila, že lietadlo prechádza zónou silných turbulencií a že sa preto treba pripútať.Po pristátí lietadla v Honolulu bolo do nemocnice prevezených 30 ľudí. Zranenia deviatich cestujúcich sú vážnejšie.Do oblasti turbulencií sa lietadlo dostalo, keď letelo v oblasti ležiacej asi 966 kilometrov juhozápadne od Honolulu, dodala agentúra AP.