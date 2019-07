Britské lode v Perzskom zálive boli uvedené do najvyššej pohotovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júla (TASR) - Britské lode operujúce v Perzskom zálive boli uvedené do stavu najvyššej pohotovosti na pozadí obáv, že komerčné plavidlá plaviace sa pod vlajkou Británie by sa mohli stať terčom úrokov iránskych člnov. Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.Stupeň pohotovosti bol zvýšený v utorok, deň predtým, ako loď britského kráľovského námorníctva namierila zbrane proti iránskym člnom, ktoré sa pokúsili narušiť trasu plavidla plaviaceho sa pod vlajkou Ostrova Man.Pohotovosť sa zvýšila na tretí stupeň, čo je ekvivalent klasifikácie pre kritický stupeň domácej bezpečnosti, keď hrozí bezprostredné riziko incidentu. Pohotovosť platí pre 15 až 30 veľkých Britániou vlastnených plavidiel, ktoré prechádzajú cez Perzský záliv každý deň.Londýn vyhlásil, že komerčná loď British Heritage sa nachádzala v sporných vodách nárokovaných Iránom, keď bola vyzvaná troma iránskymi plavidlami, ktoré jej nariadili posunúť sa na sever. Následne zasiahla fregata HMS Montrose, ktorá na iránske člny namierila zbrane a zahnala ich.Británia, ktorá má záujem o deeskaláciu krízy a zachovanie medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, odmieta zverejniť videozáznam tohto incidentu. Ako prvé o ňom informovali Spojené štáty v stredu neskoro večer.Británia má v danej oblasti okrem zmienenej fregaty aj tri mínolovky, takže nemá kapacitu na sprevádzanie všetkých britských lodí prechádzajúcich cez Hormuzský prieliv.Iránske revolučné gardy vo štvrtok popreli svoju účasť na pokuse o zastavenie britského tankera v Perzskom zálive.uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok ráno zverejnila iránska tlačová agentúra Fars.Revolučné gardy ale zároveň zdôraznili, že ak by dostali príkaz zaistiť akúkoľvek loď, okamžite by ho splnili.