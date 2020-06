Dráma v ubytovni má dohru, muža obvinili z pokusu o vraždu a z nedovoleného ozbrojovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) -Muža, ktorý v sobotu večer v Banskej Štiavnici zaútočil na bývalú manželku a syna, obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Dráma sa odohrala v miestnej ubytovni.Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 68-ročný muž exmanželku polial neznámou žieravinou a syna postrelil nelegálne držanou zbraňou. Z miesta sa im podarilo ujsť, útočník sa pokúsil siahnuť si na život.To však už na miesto dorazili policajti a muža zadržali. Ženu aj zraneného syna previezli do nemocnice. K rozsahu ich zranení polícia nebude poskytovať žiadne bližšie informácie. Vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby.