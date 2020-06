Druhý dôchodkový pilier zaznamenal nárast, pribudlo viac ako 20-tisíc nových sporiteľov

Vstup je dobrovoľný

Príspevková sadzba sa zvýšila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Do druhého dôchodkového piliera od začiatku tohto roka do konca apríla vstúpilo 20,1-tisíca nových sporiteľov. Celkový počet ľudí, ktorí si v kapitalizačnom pilieri sporia na penziu, tak stúpol na 1 milión 584-tisíc. Za prvé štyri mesiace tohto roka zaslala Sociálna poisťovňa na účty sporiteľov 288,2 milióna eur.Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl tohto roka. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.V druhom penzijnom pilieri dôchodkové správcovské spoločnosti k 12. júnu tohto roka spravovali 9,42 miliardy eur. V garantovaných dlhopisových fondoch mali sporitelia 6,79 miliardy eur, teda takmer tri štvrtiny celkového majetku uloženého na účtoch v druhom pilieri.V negarantovaných akciových, indexových a zmiešaných fondoch bola zvyšná vyše štvrtina majetku v hodnote 2,63 miliardy eur.Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa.Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu.