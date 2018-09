DRÁMA VO VODE: Turistka spadla do Hornádu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Spišská Nová Ves 26. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v stredu v Slovenskom raji v dopoludňajších hodinách 47-ročnej turistke, ktorá sa pošmykla a spadla do Hornádu. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žena padala približne päť metrov strmým svahom počas prechodu Prielomom Hornádu.uvádza HZS na svojej stránke.Horskí záchranári ju po príchode na miesto vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a na tlmenie bolesti podali lieky. Následne ju na nosidlách transportovali do Hrdla Hornádu. Odtiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Hrabušíc, kde si zranenú prevzala posádka Rýchla zdravotná pomoc.