Chcel si nabiť telefón u pilota, vyviedli ho z lietadla

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 26. septembra (TASR) - Pasažier, ktorý sa snažil dostať do kabíny lietadla leteckej spoločnosti IndiGo Airlines na letisku v Bombaji, aby si nabil telefón, musel stroj opustiť.K incidentu došlo pred plánovaným štartom letu do Kalkaty. Pokým bolo lietadlo na zemi, nedisciplinovaný pasažier chcel vstúpiť do kokpitu s vysvetlením, že si potrebuje nabiť mobilný telefón, píše sa v stredajšom vyhlásení aerolínií.Kapitán lietadla ho nechal vyviesť pre narušenie bezpečnosti podľa štandardných prevádzkových predpisov.Muža odovzdali do rúk letiskovej polície, ktorá ho neskôr prepustila, dodáva agentúra DPA s odvolaním sa na televíznu stanicu NDTV.