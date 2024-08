Dravecký je v Trinci za métou 600 zápasov a má aj päť titulov, ale chce pridať ďalšie

Netradičný obrus pod pohár

Posledný úspech sa zatiaľ rodil najťažšie

Plány do budúcna

10.8.2024 (SITA.sk) - Vladimír Dravecký je najúspešnejší slovenský hokejista posledných rokov, aspoň čo sa týka zisku majstrovských titulov. Po dvoch prvenstvách v slovenskej extralige s materským klubom HC Košice (2010, 2011) pridal ďalších päť titulov v susednom Česku s tímom HC Oceláři Třinec (2019 - 2024).Všetkých päť triumfov v Česku oslávil aj so slovenskými fanúšikmi, Masarykov pohár zakaždým vzal aj na východ Slovenska, tentoraz to bolo do tokajských viníc vo Veľkej Bare. A zlatistý mok nalial aj priamo do pohára.„Som veľmi rád, že sa mi to opäť podarilo. Do Grand Bari som doniesol svoj prvý český pohár a verím tomu, že ani tento piaty nebol môj posledný. So spoluhráčmi z Třinca urobíme všetko preto, aby sme tú krásnu sériu natiahli aj v novej sezóne,“ vyslovil sa Dravecký, ktorý na budúci rok 3. júna oslávi okrúhlu štyridsiatku, na webe kosiceonline.sk Ako netradičný obrus pod pohár poslúžil výnimočný dres s číslom 600. To symbolizuje okrúhlu hranicu zápasov, ktorú prekonal v uplynulej sezóny českej extraligy."Prvý titul v Grand Bari som oslavoval s dresom za 300 zápasov, teraz ich mám 600. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale končiť sa nechystám a čas ukáže, či sa sem raz vrátim aj s dresom za 900 stretnutí. Verím tomu, že pár sezón ešte v Třinci pridám a so svojou kariérou budem spokojný,“ zamyslel sa Dravecký, účastník štyroch majstrovstiev sveta v reprezentačnom drese Slovenska.Hokejisti Třinca vyrovnali piatimi titulmi v rade historický český rekord Vsetína. Na zlaté konce sezón sú zvyknutí, ale podľa Draveckého sa zatiaľ posledný úspech rodil najťažšie."Každý titul je pre mňa vzácny a prežíval som ho intenzívne. Zo športového pohľadu bol však tento piaty najťažší. Play-off bolo šialené. Proti Sparte sme vyrovnali sekundu pred koncom a potom sa rozhodovalo v predĺžení siedmeho zápasu. Rovnako zložitá bola finálová séria s Pardubicami. Opäť sa však raz ukázali mentalita a víťazná povaha nášho tímu. Pre mňa je česť pôsobiť v takom klube," zhodnotil Dravecký.V Třinci plánuje zotrvať, pokiaľ bude o neho záujem. Fanúšikovia košického hokeja však nestrácajú nádej, že svoju bohatú a úspešnú kariéru raz ukončí tam, kde ju pred vyše dvadsiatimi rokmi začínal. So športovým manažérom HC má skvelý vzťah a Gabriela Spilara pozval aj na pohárovú návštevu Tokaja."S Gabim to môžeme prediskutovať pri pohári dobrého vínka. Tak ako som však povedal, z Třinca sa tak skoro odísť nechystám," uzavrel Vladimír Dravecký pre kosiceonline.sk