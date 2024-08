Slafkovského najlepšia verzia seba samého nám môže pomôcť vyhrávať, myslí si generálny manažér Montrealu 

Hughes sa Slafkovského zastal

Nových zmlúv sa dočkali aj ďalší mladí a perspektívni hráči

10.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský je podľa generálneho manažéra tímu Montreal Canadiens Kenta Hughesa pripravený čeliť novým výzvam spojeným s podpisom osemročnej zmluvy v hodnote 60,8 miliónov dolárov."Viem, že hráčov progres nejde vždy lineárne bez výkyvov a že zažije úspechy i pády, ale on sa zhostil roly jednotky draftu veľmi dobre a snaží sa napĺňať očakávania s tým spojené. Teraz ešte dostal veľký kontrakt, ktorý k tomu patrí," povedal Hughes pre oficiálny web NHL.Slafkovský sa v sezóne 2023/2024 zaradil medzi opory slávneho kanadského tímu. V 82 dueloch zaznamenal 50 bodov za 20 gólov a 30 asistencií. Aj napriek tomu viacerí tradične kritickí kanadskí novinári prezentovali dlhoročný kontrakt, ktorý rodák z Košíc podpísal 1. júla, ako neadekvátny."Nepozeráme sa na to tak, že ak nestrelí 40 či 50 gólov za sezónu, že to bude zlyhanie. Musíme ho len naviesť na to, aby naďalej napredoval a stal sa najlepšou verziou samého seba, keďže veríme, že najlepšia verzia Juraja nám dá šancu vyhrávať," povedal Hughes na adresu generačného slovenského talentu.Okrem 20-ročného slovenského útočníka sa v nedávnom období dočkali nových zmlúv aj ďalší mladí a perspektívni hráči. Canadiens majú pod dlhodobou zmluvou okrem Slafkovského aj ďalšie ofenzívne hviezdy Nicka Suzukiho Colea Caufielda a zmluvy s kanadským klubom počas tohto leta podpísali aj obrancovi Kaiden Guhle a Arber Xhekaj."Sme naozaj radi s akou skupinou mladých hráčov môžeme pracovať. V jadre sú pravdaže aj skúsenejší hráči. Ak sa nám budú vyhýbať vážne zranenie, môže to byť pekné. Verím, že spoločne urobíme ďalšie kroky smerom k nášmu spoločnému cieľu," doplnil GM Hughes.Montreal skončil v minulej sezóne NHL v osemčlennej Atlantickej divízii na poslednom mieste. Do play-off neprenikol od roku 2021, keď sa zázračne dostal až do finále, v ktorom podľahol Tampe Bay 3:4 na zápasy.