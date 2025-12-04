Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Barbora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Dreame otvára Pop-Up stánok na Nivách: Technológie, zábava aj šanca vyhrať smart vysávač


Tagy: PR Súťaž

Od 7. do 22. decembra si môžu návštevníci v Pop-Up Store pozrieť a vyskúšať najnovšie smart technológie, zapojiť sa do zábavných aktivít a zasúťažiť si o špičkový robotický vysávač. V ...



Zdieľať
new project 7 676x444 4.12.2025 (SITA.sk) - Od 7. do 22. decembra si môžu návštevníci v Pop-Up Store pozrieť a vyskúšať najnovšie smart technológie, zapojiť sa do zábavných aktivít a zasúťažiť si o špičkový robotický vysávač.


V Pop-Up stánku si budete môcť prezrieť a aj vyskúšať najnovšie produkty značky Dreame – od robotických a tyčových vysávačov až po multifunkčné fény. Okrem najnovších technológií sa môžete tešiť a na rôzne zábavné aktivity či zatočiť si kolesom šťastia a odniesť si domov zadarmo merch Dreame alebo získať zľavu na nákup produktov.

Návštevníci si môžu tiež pozrieť živú ukážku nového modelu Aqua10 Ultra Roller Complete – prvého robotického vysávača, ktorý namiesto klasických mopovacích podložiek využíva mopovací valec AquaRoll™.

Dámy si môžu cez víkendy spríjemniť nákupy krátkou beauty zastávkou. V Pop-Up stánku ich čaká možnosť úplne zadarmo vyskúšať najnovšie produkty vlasovej starostlivosti značky Dreame. Profesionálna hairstylistka poradí, predvedie jednoduché techniky a ukáže, ako si s týmito produktmi vytvoriť krásny, dlhotrvajúci účes. Návšteva Pop-Up stánku tak príjemne obohatí celý nákupný deň – odídete odtiaľ so skvelým účesom a výbornou náladou.

A aby toho nebolo málo – počas celého trvania akcie sa môžete zapojiť do súťaže o robotický vysávač Dreame X50 Ultra. Stačí sa odfotografovať v Pop-Up stánku, nahrať fotku do Instagram story a označiť v nej profil @dreame_slovensko, ktorý musíte sledovať – a ste automaticky v hre.

Pop-Up stánok Dreame bude otvorený od 7. decembra do 22. decembra (s výnimkou 13. decembra, kedy bude zatvorený). Zastavte sa, prezrite si a vyskúšajte najnovšie produkty Dreame, zapojte sa do súťaže alebo do ďalších zábavných aktivít a odneste si domov nezabudnuteľný zážitok. O aktuálnom programe a prípadných zmenách bude Dreame informovať na svojich sociálnych sieťach – Facebook a Instagram @dreame_slovensko.

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme vám krásne a pohodové predvianočné chvíle!

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dreame otvára Pop-Up stánok na Nivách: Technológie, zábava aj šanca vyhrať smart vysávač © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Súťaž
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prémiové nápoje z Bottle Store: Spojenie kvality, remesla a výnimočného výberu
<< predchádzajúci článok
Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 