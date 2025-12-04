|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Barbora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. decembra 2025
Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké
Ministerstvo kultúry (MK) SR reaguje na vyjadrenia exministerky Natálie Milanovej (
Zdieľať
4.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR reaguje na vyjadrenia exministerky Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko) o nehospodárnych nákupoch v Budmerickom kaštieli, považuje ich za účelové a pokrytecké.
„Je otázne, prečo sa práve pani Milanová dnes snaží útočiť na súčasné vedenie rezortu. Už pred časom sme verejnosť informovali, že rezort zastavil procesy, ktoré mohli viesť k mimoriadne výhodnému prevodu rozsiahleho štátneho majetku do rúk obce Budmerice za symbolické ceny. Takýto postup pripravený počas jej pôsobenia na ministerstve kultúry môže niesť všetky znaky skrytej privatizácie, a je prirodzené, že osobne dotknutá bývalá ministerka dnes ,kopeʻ smerom k tým, ktorí jej plány zastavili,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Doplnila, že dokumenty a materiály, ktoré má ministerstvo k dispozícii, jasne dokazujú, že za čias ministrovania Milanovej prebiehali kroky, ktoré smerovali k odpredaju pozemkov a budov za zlomok znalcom určenej ceny. Demková tiež tvrdí, že jednu zo zmlúv bývalá ministerka dokonca aj podpísaná. „Preto nie je prekvapujúce, že sa dnes snaží odvádzať pozornosť a útočiť na aktuálne vedenie rezortu kultúry,“ uviedla Demková.
Pripomenula tiež, že počas vedenia ministerstva Milanovou bol kaštieľ v Budmericiach spravovaný miestnou samosprávou a rezort kultúry na jeho údržbu ročne prispieval sumou 136-tisíc eur. Demková uviedla, že objekt bol napriek tomu v zlom technickom stave, v areáli boli bez súhlasu veterinára chované pávy a v priestoroch boli ubytované osoby bez platenia akýchkoľvek poplatkov štátu. Ten ale niesol všetky náklady, no nemal z toho žiadny príjem, čo rezort kultúry považuje za zásadné pochybenie.
„Po nástupe súčasného vedenia sme preukázateľné pochybenia identifikovali a konali. Rezort už neplatí obci 136 000 eur ročne, dnes zamestnáva vlastných pracovníkov na trvalý pracovný pomer s celkovými ročnými nákladmi menej ako 70-tisíc eur, čo predstavuje výraznú úsporu,“ informoval Demková.
Ozrejmila tiež, že inventarizácia po zmene vedenia ukázala, že časť pôvodného nábytku je v havarijnom stave a nereprezentuje historický objekt. To bol dôvod, pre ktorý začali s obnovou interiérov.
„Nejde o luxus ani starožitnosti, ale o katalógový nábytok v historickom štýle, ktorý rešpektuje architektúru kaštieľa. Tvrdenia, že nakupujeme ,tri spálne za štvrť miliónaʻ, sú nepravdivé,“ prízvukovala. Spresnila, že objednávka zahŕňa komplexné zariaďovanie celého spodného poschodia, a zahŕňa aj sobášnu sálu s kapacitou 50 osôb. Tá bude slúžiť verejnosti ďalšie desaťročia.
Milanová pred niekoľkými dňami upozornila na nákupy MK SR, ktoré považuje za nehospodárne. Poukázala, že ministerstvo kultúry nakupuje nábytok za približne 250-tisíc eur do troch spální v Budmerickom kaštieli, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť.
Exministerka tvrdila, že má k dispozícii konkrétnu objednávku, z ktorej vyplýva, že jednotlivé položky majú mimoriadne vysoké ceny. Ide napríklad o posteľ, ktorá by mala stáť približne 10-tisíc eur. Ako Milanová priblížila vo videu na sociálnej sieti, postele kupujú tri, čiže spolu by mali vyjsť na zhruba 30-tisíc eur. Podľa jej slov jej dych vyrazil aj záves za 5 200 eur.
„Nie, nie je zo zlata. Je z akrylu a polyesteru,“ poznamenala. Spomenula tiež luxusné zrkadlo za 1 500 eur či šatníkovú skriňa 7 200 eur. Vybavenie jednej izby podľa Milanovej vychádza na 66-tisíc eur.
Demková informovala, že kaštieľ v Budmericiach, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť, bude v celom rozsahu sprístupnený v prvom štvrťroku budúceho roka. „Zariadenie bude slúžiť všetkým občanom, nie ministerke kultúry ani predstaviteľom štátu,“ zdôraznila.
Dodala, že rezort kultúry pripravuje nový cenník a katalóg služieb. Poukázala pritom na to, že príjmy kaštieľa boli dosiaľ na úrovni päťtisíc eur ročne, no výdavky boli zhruba 250-tisíc eur. Nový systém prevádzky by mal podľa jej slov viesť k výraznému zvýšeniu príjmov a optimalizácii nákladov.
„V situácii, keď v minulosti dochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu so štátnym majetkom a keď sa pripravoval odpredaj hodnotných pozemkov za symbolické ceny, považujeme takúto kritiku za mimoriadne neprimeranú. Nové vybavenie bude slúžiť všetkým občanom a pomôže k tomu, aby národná kultúrna pamiatka získala dôstojnú podobu,“ uzavrela.
Kaštieľ v Budmericiach sa dostal do povedomia verejnosti na jar minulého roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum. Kaštieľ následne začiatkom vlaňajšieho augusta pre verejnosť uzatvorili, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci. Ministerstvo kultúry tvrdilo, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.
„MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA. Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Krátko nato došlo k zmene správcu Budmerického kaštieľa, stala sa ním firma z Cífera.
Ministerstvo vtedy argumentovalo cenou, tá mala byť nižšia než za služby poskytované Obecnými službami Budmerice, s.r.o. Zmluva s danou firmou bola uzavretá na dobu určitú do 31. decembra minulého roka. Podľa dostupných informácií v súčasnosti Budmerický kaštieľ spravuje Správa rezortných zariadení MK SR.
Samotné ministerstvo to uviedlo, keď sa v minulosti vymedzilo voči Milanovej kritike predmetnej organizácie, ktorá podľa vyjadrení MK SR spravuje viaceré účelové objekty, ako sú Hurbanove kasárne či objekt na Konventnej ulici v Bratislave, ale aj spomínaný Budmerický kaštieľ.
V úvode decembra MK SR zverejnilo aj pozvánku na Čarovný Advent v Kaštieli Budmerice. Bude sa konať v dňoch 5. a 6. decembra 2025 v areáli kaštieľa.
„Počas dvoch dní budú na nádvorí kaštieľa prebiehať vianočné trhy s atmosférou historického prostredia, kde si návštevníci budú môcť vychutnať kúzlo adventu, stretnúť sa s priateľmi a pripraviť sa na blížiace sa Vianoce,“ uvádza ministerstvo na svojom webe s tým, že vstup je bezplatný. Z programu vyplýva, že pripravené budú stánky s občerstvením a remeselnými výrobkami, a tiež kultúrny program.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké © SITA Všetky práva vyhradené.
„Je otázne, prečo sa práve pani Milanová dnes snaží útočiť na súčasné vedenie rezortu. Už pred časom sme verejnosť informovali, že rezort zastavil procesy, ktoré mohli viesť k mimoriadne výhodnému prevodu rozsiahleho štátneho majetku do rúk obce Budmerice za symbolické ceny. Takýto postup pripravený počas jej pôsobenia na ministerstve kultúry môže niesť všetky znaky skrytej privatizácie, a je prirodzené, že osobne dotknutá bývalá ministerka dnes ,kopeʻ smerom k tým, ktorí jej plány zastavili,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Snaží sa odviesť pozornosť
Doplnila, že dokumenty a materiály, ktoré má ministerstvo k dispozícii, jasne dokazujú, že za čias ministrovania Milanovej prebiehali kroky, ktoré smerovali k odpredaju pozemkov a budov za zlomok znalcom určenej ceny. Demková tiež tvrdí, že jednu zo zmlúv bývalá ministerka dokonca aj podpísaná. „Preto nie je prekvapujúce, že sa dnes snaží odvádzať pozornosť a útočiť na aktuálne vedenie rezortu kultúry,“ uviedla Demková.
Pripomenula tiež, že počas vedenia ministerstva Milanovou bol kaštieľ v Budmericiach spravovaný miestnou samosprávou a rezort kultúry na jeho údržbu ročne prispieval sumou 136-tisíc eur. Demková uviedla, že objekt bol napriek tomu v zlom technickom stave, v areáli boli bez súhlasu veterinára chované pávy a v priestoroch boli ubytované osoby bez platenia akýchkoľvek poplatkov štátu. Ten ale niesol všetky náklady, no nemal z toho žiadny príjem, čo rezort kultúry považuje za zásadné pochybenie.
„Po nástupe súčasného vedenia sme preukázateľné pochybenia identifikovali a konali. Rezort už neplatí obci 136 000 eur ročne, dnes zamestnáva vlastných pracovníkov na trvalý pracovný pomer s celkovými ročnými nákladmi menej ako 70-tisíc eur, čo predstavuje výraznú úsporu,“ informoval Demková.
Ozrejmila tiež, že inventarizácia po zmene vedenia ukázala, že časť pôvodného nábytku je v havarijnom stave a nereprezentuje historický objekt. To bol dôvod, pre ktorý začali s obnovou interiérov.
„Nejde o luxus ani starožitnosti, ale o katalógový nábytok v historickom štýle, ktorý rešpektuje architektúru kaštieľa. Tvrdenia, že nakupujeme ,tri spálne za štvrť miliónaʻ, sú nepravdivé,“ prízvukovala. Spresnila, že objednávka zahŕňa komplexné zariaďovanie celého spodného poschodia, a zahŕňa aj sobášnu sálu s kapacitou 50 osôb. Tá bude slúžiť verejnosti ďalšie desaťročia.
Nákupy označila za nehospodárne
Milanová pred niekoľkými dňami upozornila na nákupy MK SR, ktoré považuje za nehospodárne. Poukázala, že ministerstvo kultúry nakupuje nábytok za približne 250-tisíc eur do troch spální v Budmerickom kaštieli, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť.
Exministerka tvrdila, že má k dispozícii konkrétnu objednávku, z ktorej vyplýva, že jednotlivé položky majú mimoriadne vysoké ceny. Ide napríklad o posteľ, ktorá by mala stáť približne 10-tisíc eur. Ako Milanová priblížila vo videu na sociálnej sieti, postele kupujú tri, čiže spolu by mali vyjsť na zhruba 30-tisíc eur. Podľa jej slov jej dych vyrazil aj záves za 5 200 eur.
„Nie, nie je zo zlata. Je z akrylu a polyesteru,“ poznamenala. Spomenula tiež luxusné zrkadlo za 1 500 eur či šatníkovú skriňa 7 200 eur. Vybavenie jednej izby podľa Milanovej vychádza na 66-tisíc eur.
Demková informovala, že kaštieľ v Budmericiach, ktorý je už istý čas zatvorený pre verejnosť, bude v celom rozsahu sprístupnený v prvom štvrťroku budúceho roka. „Zariadenie bude slúžiť všetkým občanom, nie ministerke kultúry ani predstaviteľom štátu,“ zdôraznila.
Dodala, že rezort kultúry pripravuje nový cenník a katalóg služieb. Poukázala pritom na to, že príjmy kaštieľa boli dosiaľ na úrovni päťtisíc eur ročne, no výdavky boli zhruba 250-tisíc eur. Nový systém prevádzky by mal podľa jej slov viesť k výraznému zvýšeniu príjmov a optimalizácii nákladov.
„V situácii, keď v minulosti dochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu so štátnym majetkom a keď sa pripravoval odpredaj hodnotných pozemkov za symbolické ceny, považujeme takúto kritiku za mimoriadne neprimeranú. Nové vybavenie bude slúžiť všetkým občanom a pomôže k tomu, aby národná kultúrna pamiatka získala dôstojnú podobu,“ uzavrela.
Kaštieľ pre verejnosť uzatvorili
Kaštieľ v Budmericiach sa dostal do povedomia verejnosti na jar minulého roka po tom, ako v ňom generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala oslavoval životné jubileum. Kaštieľ následne začiatkom vlaňajšieho augusta pre verejnosť uzatvorili, rezort kultúry vtedy ukončil so sociálnym podnikom obce Budmerice zmluvu o spolupráci. Ministerstvo kultúry tvrdilo, že zmluvu s Obecnými službami Budmerice ukončilo pre viaceré pochybenia, ktoré ukázal audit.
„MK SR v súčasnosti intenzívne vykonáva všetky potrebné kroky, aby bol tento objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti,“ uviedlo vtedy ministerstvo pre agentúru SITA. Budmerický obecný podnik obvinenia odmietol, podľa neho nie sú ničím podložené. Krátko nato došlo k zmene správcu Budmerického kaštieľa, stala sa ním firma z Cífera.
Ministerstvo vtedy argumentovalo cenou, tá mala byť nižšia než za služby poskytované Obecnými službami Budmerice, s.r.o. Zmluva s danou firmou bola uzavretá na dobu určitú do 31. decembra minulého roka. Podľa dostupných informácií v súčasnosti Budmerický kaštieľ spravuje Správa rezortných zariadení MK SR.
Samotné ministerstvo to uviedlo, keď sa v minulosti vymedzilo voči Milanovej kritike predmetnej organizácie, ktorá podľa vyjadrení MK SR spravuje viaceré účelové objekty, ako sú Hurbanove kasárne či objekt na Konventnej ulici v Bratislave, ale aj spomínaný Budmerický kaštieľ.
V úvode decembra MK SR zverejnilo aj pozvánku na Čarovný Advent v Kaštieli Budmerice. Bude sa konať v dňoch 5. a 6. decembra 2025 v areáli kaštieľa.
„Počas dvoch dní budú na nádvorí kaštieľa prebiehať vianočné trhy s atmosférou historického prostredia, kde si návštevníci budú môcť vychutnať kúzlo adventu, stretnúť sa s priateľmi a pripraviť sa na blížiace sa Vianoce,“ uvádza ministerstvo na svojom webe s tým, že vstup je bezplatný. Z programu vyplýva, že pripravené budú stánky s občerstvením a remeselnými výrobkami, a tiež kultúrny program.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dreame otvára Pop-Up stánok na Nivách: Technológie, zábava aj šanca vyhrať smart vysávač
Dreame otvára Pop-Up stánok na Nivách: Technológie, zábava aj šanca vyhrať smart vysávač
<< predchádzajúci článok
Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie
Táto „obyčajná burina“ môže zachrániť vašu pečeň aj trávenie