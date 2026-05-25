 Tlačové správy

Dreame vymenovalo Cristiana Ronalda za nového globálneho ambasádora značky


Toto prelomové partnerstvo pod heslom "Dreame to Win" prináša nový pohľad na prémiový životný štýl, ktorý pramení zo spoločnej túžby po dokonalosti, disciplíne a neustálom napredovaní.

Dreame Technology, svetový líder v oblasti inovatívnych domácich spotrebičov a riešení pre inteligentnú domácnosť, dnes oznámila historické globálne partnerstvo s futbalovou legendou Cristiano Ronaldo. Táto spolupráca predstavuje zásadný míľnik v histórii spoločnosti a spája jedného z najdisciplinovanejších svetových športovcov so značkou, ktorú definuje neústupné úsilie o technologickú dokonalosť a najvyššiu kvalitu.

Toto vymenovanie predstavuje strategické posilnenie globálnej prítomnosti značky Dreame a odráža súčasnú fázu jej medzinárodného rozvoja. Po rokoch dynamického rastu a prelomových inovácií v oblasti technológií vysokorýchlostných motorov a systémov riadených umelou inteligenciou si Dreame upevnila pozíciu globálneho lídra - a toto prestížne partnerstvo jej pozíciu ďalej posilňuje. Je to prirodzené vyústenie vývoja spoločnosti, ktoré potvrdzuje jej pripravenosť viesť globálny trh prémiových domácich spotrebičov.

Cristiano Ronaldo sa vo svojom odbore stal globálnou ikonou vďaka neochvejnej sebadisciplíne, vytrvalosti a odhodlaniu neustále prekonávať vlastné hranice. Tieto princípy sú zároveň základom firemnej filozofie Dreame: dôraz na dlhodobú víziu, technologické líderstvo a nepretržité zdokonaľovanie používateľského zážitku.

V súvislosti s týmto partnerstvom Cristiano Ronaldo povedal: "Vždy hľadám partnerov, ktorí zdieľajú môj zápal pre dokonalosť a oddanosť tvrdej práci. Dreame je značka, ktorá inovuje a dosahuje špičkový výkon, vďaka čomu je každodenný život jednoduchší a kvalitnejší. Som nadšený, že sa môžem stať súčasťou rodiny Dreame a podporiť ich cieľ stať sa lídrom globálneho trhu."

Dreame to Win: Redefinovanie budúcnosti inteligentného bývania


Dreame to Win, ktoré tvorí jadro tohto partnerstva, stelesňuje prepojenie víťaznej mentality svetového formátu s pokrokovou inováciou. Redefinuje inteligentné bývanie ako nástroj, ktorý používateľom pomáha dosahovať dokonalosť v každodennom živote.

"Ide o viac než len sponzorstvo; je to silné spojenectvo medzi technologickým lídrom a športovou značkou svetovej úrovne," povedal Colm Chang, globálny prezident spoločnosti Dreame. "Uznávame vzájomnú silu, víziu a dlhodobé zameranie. Cristianov duch sústredenosti a dokonalosti hlboko rezonuje s našou misiou viesť odvetvie a ovplyvňovať svet prostredníctvom inteligentných technológií. Spoločne sa zaväzujeme prinášať domácnostiam po celom svete vysokokvalitný životný štýl pripravený na budúcnosť."

Prostredníctvom tohto globálneho partnerstva Dreame zahrnie podobizeň Cristiana Ronalda do všetkých svojich produktových kategórií, čím sa potvrdí schopnosť značky ponúknuť sofistikovaný, efektívny a vysokokvalitný životný štýl. Kombináciou globálneho vplyvu Cristiana Ronalda a špičkového ekosystému Dreame bude táto spolupráca demonštrovať, ako môžu inteligentné technológie pomôcť používateľom na ich ceste za každodennými víťazstvami.

Spolupráca zahŕňa celý inteligentný ekosystém Dreame, konkrétne:

  • · Inteligentné čistenie interiérov a exteriérov

  • · Inteligentné veľké spotrebiče

  • · Osobná starostlivosť

  • · Malé kuchynské spotrebiče


"Presvedčenie Dreame o tom, že inováciami možno prekonávať hranice, je niečo, čo skutočne zdieľame, dodal Marshall Mei, obchodný riaditeľ Dreame pre východnú Európu. Veríme v silu disciplíny a technológií na zlepšenie kvality života. Toto partnerstvo je vzrušujúcou príležitosťou ukázať, ako môžu prémiové technológie a víťazná mentalita vytvoriť lepšiu budúcnosť pre každého."

Viac informácií o najnovších produktoch Dreame nájdete na oficiálnej webovej stránke Dreame - www.dreame.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dreame vymenovalo Cristiana Ronalda za nového globálneho ambasádora značky © SITA Všetky práva vyhradené.

